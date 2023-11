Roban dos veces en el mismo día en Pereira a la cantante de música popular Francy

La cantante de música popular Francia Helena Hernández Ríos, más conocida por su nombre artístico ‘Francy’, con su talento ha logrado llegar a varios hogares colombianos con canciones como ‘Si se fue, se fue’, ‘Que hablen de mí’, ‘La gran señora’ y ‘Que sufra que chupe y que llore’, entre otras.



(Lea también: (Video) ¡Karma!: hombre intentó patear a un perro de la calle, pero su suerte cambió).

​

Su historia de superación ha conmovido a tantas personas que hasta realizaron una novela inspirada en la vida de la artista con aspectos de su niñez, su adolescencia y su éxito en la música popular.

Robaron a Francy en Pereira

Francy reveló en una entrevista de ‘Lo sé todo’ para el ‘Canal 1’ que en Pereira fue víctima de robo dos veces en un mismo día. El primer hecho se presentó cuando se encontraba esperando en una rotonda, donde un hombre se acercó de manera repentina a su vehículo, quien le hurtó la tapa de la gasolina.



(Siga leyendo: Gerard Piqué estaría engañando a Clara Chía con joven chef, según medio internacional).

“Imagínate que estaba esperando en una rotonda el poder pasar y llega un chico de la nada, y se ha tirado, y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble que yo me quedé como que ¿A qué horas lo hizo? Porque me dejó destruida esa parte, se la llevó”, dijo la cantante.



Hecho que la dejó sorprendida, pero continuó con las actividades que debía hacer ese día. Sin embargo, tuvo que enfrentar un segundo atraco que en el que nuevamente se vio afectado el carro en el que se transportaba.

“Salí de un lugar y cuando dejé mi carro parqueado allí, cinco minutos. Cuando salí me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado, eso no debe pasar”, explicó la artista.



(De interés: Costa del Sol: las playas idílicas a orillas del Mediterráneo).

Tras esto, resaltó que normalmente la ciudad del departamento de Risaralda suele ser un lugar muy seguro: “Realmente, Pereira es una ciudad tan tranquila, pero están pasando muchas cosas ¿sabes?”.



Finalmente, explicó que no sale acompañada de guardaespaldas y que no siente que contratar este tipo de servicios sea algo necesario para ella: “No ando con alguien que me esté cuidando porque siempre ando normal, en la calle, como andan todas las chicas de acá, las mamás, yo ando siempre confiando en mi hijo, volteando pa’ un lado y pal’ otro cuando tengo que salir a hacer vueltas. Salgo muy poco, salgo solo a lo que necesito”.

Francy dio detalles de su nuevo sencillo "Salud"

Más noticias en EL TIEMPO

El secreto detrás de la ciudad que tiene entre 5 y 8 accidentes de tránsito por año

Con una pistola Taser, redujeron y detuvieron a una mujer que amenazaba a su exnovio

¿Pipe Bueno se irá de Colombia en 2024? Conozca los detalles

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO