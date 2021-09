Elizabeth Loaiza denunció que le robaron más de ocho millones de pesos

Los ladrones siguen haciendo de las suyas en Colombia. Los atracos no solo suceden en las calles, sino también a través de canales digitales en los que ciberdelincuentes asaltan las cuentas bancarias de los ciudadanos.



Una de las recientes víctimas de esta modalidad de robo fue la modelo Elizabeth Loaiza, quien en sus redes sociales relató lo sucedido asegurando que no es la primera vez que le pasa esto con sus cuentas de Bancolombia.



"Hace pocos meses les conté que me habían robado en la cuenta empresarial de Bancolombia 13 millones de pesos pero a los 4 días me los regresó el banco", dice Loaiza.



En esta oportunidad, según relata, los delincuentes ingresaron a dos de sus cuentas personales en las cuales maneja " los recursos de dos empresas" y robaron más de ocho millones de pesos.



"A las 2 cuentas se ingresa con el mismo usuario y la misma clave. Llamé al banco y me dijeron que ya me habían dado respuesta por medio de esa carta que están leyendo en el post y que NO VAN A RESPONDER POR EL DINERO", publicó.

La exreina de belleza denunció que el banco le aseguró que no respondería por el dinero. De acuerdo con su publicación, la respuesta que le dieron es que cambie su clave y usuario para evitar que le vuelvan a robar su plata.



"Increíble que el dinero de uno no esté seguro en un banco tan grande", puntualizó mostrando su disgusto con esta situación.

¿Qué debe hacer si roban su cuenta y el banco no responde?

Si su banco no responde por el dinero que le fue hurtado, lo pertinente es presentar una queja ante la autoridad administrativa que se encarga de vigilar que los bancos cumplan con las normas. Esta autoridad es la Superintendencia Financiera.



Ahora, si no es posible resolver la situación por esta vía administrativa de la queja, es necesario acudir a las vías judiciales, es decir, presentar la respectiva demanda pretendiendo se declare la responsabilidad del banco y, en consecuencia, se le condene a restituir los dineros perdidos o, en este caso, robados.



En este episodio de Consultorio Jurídico aclaramos sus dudas:

¿Hay lugar a indemnización por parte del banco en caso de robos a las cuentas de sus clientes? ¿Hay lugar a indemnización por parte del banco en caso de robos a las cuentas de sus clientes? Foto:

