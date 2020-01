El ‘top’ de rivalidades históricas de grandes estrellas del cine

Instagram: @sarahjessicaparker- @kimcattrall

Las dos reconocidas actrices de la serie ‘Sexo en Nueva York’ tuvieron un altercado que inició cuando Sarah Jessica Parker consiguió un aumento de sueldo y una acreditación; por esta razón, Kim Cattrall empezó a exigir más dinero durante la segunda temporada de la saga. Justificó el aumento afirmando que por su popularidad, el programa iba a tener más visibilidad, hecho que le disgustó a Sarah Jessica Parker. Por este motivo, tanto Cattrall con su grupo de amigas, se alejaron de Parker porque veían a su amiga como una persona muy reconocida y popular, éxito que no les iba a brindar Parker. Una fuente cercana al grupo de amigas le confirmó al Daily Mail, que durante los rodajes y eventos de la saga, Parker se la pasaba sola en las comidas, en su camerino y en los eventos promocionales permanecía sola cuando tenían tiempos libres.



Esta posible relación de amistad se acabó cuando falleció el hermano de Kim Cattrall, Parker decidió darle el pésame por la situación el cual Cattrall no aceptó pero si le contestó: “Mi madre me ha preguntado hoy: '¿Cuándo te dejará en paz esa hipócrita de Sarah Jessica Parker?'. Tus continuos mensajes son un recuerdo doloroso de lo cruel que fuiste entonces y sigues siendo ahora. Voy a dejar esto MUY claro (si es que no lo he hecho ya): tú no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para que dejes de explotar nuestra tragedia para reinstaurar tu imagen de chica simpática”. Se creyó que no había sido ella la que contestó, pero luego se confirmó que los había enviado ella misma y fue aquí donde se rompió todo el diálogo que alguna vez habían tenido.