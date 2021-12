Las predicciones zodiacales se han vuelto parte del diario vivir de gran parte de la población. Es por esto que basados en la experta en Astrología Alina Rubí, del portal ‘Nuevo Herald’, le traemos algunos amuletos y rituales que le servirán para empezar el 2022 de la mejor manera y atrayendo buenas energías y prosperidad en todos los aspectos de la vida.

Para Rubí, los ritos tradicionales como tirar sal al piso, comer uvas, hacer un brindis, o llevar ropa interior de x o y color deben seguir realizándose. Sin embargo, la astróloga recomendó nuevas liturgias que serán de ayuda en el amor, la salud y el trabajo dependiendo del elemento del signo zodiacal correspondiente.



Por eso, si usted quiere empezar un 2022 con la mejor energía, le recomendamos sacar lápiz y papel y tomar nota de los rituales recomendados para la noche del último viernes del año.

Signos zodiacales. Foto: iStock

Elemento fuego: Aries, Sagitario y Leo

Para la experta Alina Rubí, es recomendable usar sal marina y hacer un círculo sobre alguna superficie. Dentro de él, debe colocar un pocillo de miel y prender tres velas de color rojo, azul y verde. Esto con el fin de atraer energías positivas y aislar las negativas.

Las velas serán uno de los rituales más comunes este fin de año 2021. Foto: iStock

Luego, escriba en un papel los momentos de dificultad que le ocurrieron en este 2021, junto con los aspectos de su vida que ya no quiere seguir cultivando. Es importante que lo haga dando gracias por los saberes aprendidos debido a esas circunstancias.



Este papel lo va a quemar con el fuego de la vela roja.



Con otro papel de color blanco, escriba las cosas que desea como si ya las tuviera en sus manos. Para Rubí, es importante que lo haga de esta manera debido a que los astros no entienden de futuros, por lo que debe dirigirse a ellos en presente.



Este papel debe quemarlo con la vela verde.



Por último, en un papel amarillo escriba todo lo que ya tiene en su vida y que no quiere que se vaya. Recuerde que al universo le gusta el agradecimiento. Ese papel lo va a quemar con la vela azul.



Para finalizar el ritual, debe dejar que se consuman las velas y desechar la sal junto con la cera quemada. Solo dejará la taza de miel intacta para que se absorban todos esos buenos deseos.

Elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Para los signos de tierra es recomendable pintar tres huevos de color purpura, dorado, y amarillo. Los va a colocar sobre algún recipiente y los va a rodear de sal marina para aislar las malas energías.



Va a coger tres pedazos de papel ‘craft’ y en cada uno va a escribir sus aspiraciones relacionadas a la salud, el dinero y el amor.



Con los trozos de papel listos, los va a poner debajo de los huevos de la siguiente manera: en el huevo de color purpura pondrá el papel de la salud doblado en tres partes, en el huevo amarillo pondrá el trozo de papel destinado al amor doblado en cinco pliegues, y en el huevo dorado pondrá sus aspiraciones monetarias doblado en ocho partes.



Por último, va a encender una vela blanca y la va a poner dentro del círculo de sal marina. Cuando esta se consuma deberá enterrar el resto de implementos, exceptuando la canasta o recipiente.

Los signos con el elemento tierra deberán utilizar huevos para su ritual. Foto: iStock

Elemento aire: Géminis, Libra y Acuario

La astróloga recomienda que los signos de aire consigan un cuarzo amatista o blanco. Debe ponerlo en un recipiente junto con una vela dorada. Debajo del cuarzo, va a escribir todos sus deseos para el año 2022. Estos implementos los va a dejar en el cuarto de su hogar en el que más pase tiempo.



Simultáneamente, va a tomar cuatro palitos de canela de supermercado y los va a poner en los cuatro puntos cardinales de su casa. Debe tener en cuenta que estos van a estar durante todo el año en el lugar que escoja, por lo que es recomendable hallar sitios poco concurridos.



Antes que la vela se consuma, debe quemar los deseos que escogieron para el año entrante. El cuarzo lo va a llevar consigo como un amuleto de la buena suerte, pues está cargado de sus aspiraciones y energías positivas.

Las fragancias de canela y pino son tradicionales para fin de año. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Elemento agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Para este último grupo, se aconseja conseguir una vela blanca y una negra. En la segunda, va a poner debajo los aspectos de su vida que considera negativos y que quiere erradicar de sus costumbres.



Lo propio hará con la vela blanca, pero esta vez con los deseos para el año 2022. La astróloga recomienda que a la hora de escribir visualice en su mente lo que está pidiendo.



Luego, debe ir por una copa de cristal con agua y sal marina, que va a poner en la mitad de las dos velas hasta que se consuman. Cuando la cera se haya quemado, retire la copa y deposite el agua en la puerta de su casa en dirección al exterior.

Coloque una copa de cristal con sal marina en la mitad de las velas. Foto: iStock Images

