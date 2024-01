Ritual para la renovación en Año Nuevo 2024 y limpiar las malas energías de su casa

Durante el Año Nuevo muchos acostumbran a seguir algunas tradiciones familiares y culturales, porque defienden que estas pueden tener un aspecto positivo en su siguiente año en la salud, la prosperidad, el dinero, la abundancia, el amor, el trabajo y las buenas vibras, entre otras.



(Lea también: Cosas no debe hacer el 1 de enero para no alejar la buena suerte, según el Feng Shui).



Por tal motivo, esa festividad del año puede ser una oportunidad para dejar atrás todos los malos recuerdos o momentos que haya tenido que enfrentar durante el 2023. Si usted quiere realizar una limpieza a su hogar para que lo anterior se vaya de su vida, tenga en cuenta los siguientes rituales.

Limpieza del hogar basada en Oosouji



En la cultura japonesa se suele hacer una limpieza en los últimos días del año que finaliza o en los primeros días del año nuevo, ya que puede aumentar el bienestar mental, mejora la organización, la planificación, permite que se relaje.



Esta tradición se toma como una meditación, puesto que quien la practica se está centrando en el presente, brindando una sensación de liberación y paz, según el sitio web 'Japan Specialist'.



(Siga leyendo: ¿Qué colores debe tener y cuáles evitar para recibir el Año Nuevo, según Feng Shui).



Si le interesa realizarla, solo debe hacerle un aseo profundo a toda su vivienda, moviendo los muebles para barrer y trapear debajo de estos, sacando los cajones para limpiar las esquinas que generalmente son difíciles de acceder, detrás de su televisor y todos aquellos espacios a los que no son fáciles de llegar.

Adicional a esto, es importante que se deshaga de toda la ropa y ya no utilice o aquellos objetos que no tienen uso dentro de su hogar ni aportan a su estética, de acuerdo con la página mencionada, este método no es igual al de Marie Kondo, que también incluye la limpieza, ya que el Oosouji conlleva más tiempo.

Limpieza según el Feng Shui



Al igual que la anterior tradición, en la creencia china del Feng Shui se centran en la limpieza de su casa, pero con algunas adiciones, si va a tener invitados en su hogar es probable que el espacio con mayor prioridad sea la sala, por esto se recomienda que guarde todo aquello que no considere indispensable en ciertos lugares, de acuerdo con la página web ‘El Mueble’.



(De interés: Feng Shui: cómo vestirse en fin de año para atraer la suerte y la prosperidad).

Adicional a lo anterior, puede tener diversos puntos de luz ayudándose con unas velas, las cuales activarán la energía Yan por medio del fuego. Puede purificar el aire con incienso, dejando que el humo se extienda por cada rincón de su hogar.



En esta filosofía asiática se recomienda que antes de la noche vieja realice lo que se explicó anteriormente, pero debe hacerlo desde arriba hacia abajo, es decir, en su cocina inicie limpiando desde los cajones de la parte superior hasta llegar a los últimos, según el medio mencionado.



El Feng Shui sugiere que no le haga una limpieza profunda a su casa, debido a que estaría eliminando la suerte y las buenas energías que ingresaron a su inmueble durante la bienvenida del año nuevo.

El profesor Salomón habla de rituales para hacer este fin de año y atraer prosperidad

Más noticias en EL TIEMPO

Espigas para año nuevo 2024: ¿dónde ponerlas para atraer abundancia y prosperidad?

Cosas no debe hacer el 1 de enero para no alejar la buena suerte, según el Feng Shui

Año nuevo 2024: ¿Cuáles son las mejores canciones para celebrar el Fin de Año?

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO