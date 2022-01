El humorista Óscar Monsalve, conocido como Risaloca, contó a CNN Español que tuvo depresión el año pasado, luego de la muerte de su mamá y tras haber superado el covid-19.



Risaloca trabaja en el programa de radio ‘La luciérnaga’ y también participa en ‘Sábados Felices’, de Caracol Televisión.



(En contexto: Murió, por covid-19, la madre del humorista Risaloca)

Después de la muerte de mi mamá se empezó a desarrollar mucho más la depresión. Pero yo no sabía que era depresión, yo pensaba que era parte del duelo, de la tristeza normal de la muerte de mi mamá FACEBOOK

“Llevo muchos años ‘mamándole gallo a la vida’, al humor y ahora cantando también. Después de la muerte de mi mamá se empezó a desarrollar mucho más la depresión. Pero yo no sabía que era depresión, yo pensaba que era parte del duelo, de la tristeza normal de la muerte de mi mamá, pero todo empezó a tomar más fuerza”, dijo en entrevista con CNN Español.



(En otras noticias: Le explicamos por qué en algunos casos la ansiedad causa cansancio extremo)



Monsalve contó que en ese momento “no quería prácticamente nada, todas las noches lloraba y me levantaba sin ganas de nada”.



El humorista agregó que lo único que hacía era trabajar. “Era lo único que me desconectaba de la realidad que estaba viviendo en ese momento”.



Según narró, sus amigos le advirtieron que su estado de ánimo no era normal y se preocuparon por su salud.



(Le puede interesar: ¿Cómo controlar el estrés? Harvard explica las estrategias para aliviarlo)

Yo decía que, si yo paso de cuatro de la tarde a siete de la noche muerto de la risa, a toda hora, cómo iba a tener depresión FACEBOOK

“Yo decía que, si yo paso de cuatro de la tarde a siete de la noche muerto de la risa, a toda hora, cómo iba a tener depresión”, relata Monsalve.



En abril del año pasado, Monsalve informó sobre la muerte de su mamá. “Tengo el corazón arrugado porque ya no vas a estar con nosotros, porque voy extrañar esa llamada diaria en las noches, tus consejos, tu compañía, tus risas”, escribió el humorista, acompañado de una foto en la que aparecían juntos.



(Además: La salud mental, de cenicienta a foco de atención mundial)



