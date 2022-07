Cuando se hace un repaso sobre las grandes leyendas de la música, es inevitable no hablar de Ringo Satrr, el icónico baterista de la banda ‘The Beatles’, que cumple este jueves 7 de julio 82 años de edad y cerca de 60 años de carrera artística. Sin embargo, no siempre hizo parte de la banda desde sus inicios, pues en 1962 ingresó a la agrupación luego de que Pete Best, primer baterista, fuera despedido.



Una entrada un tanto polémica, pero no muy alejada a la personalidad de Starr, pues a lo largo de su carrera ha estado inmerso en fuertes problemáticas que lo han llevado a tener fuertes recaídas emocionales y de salud, debido a sus notorias adicciones a las drogas y el alcohol.



"Yo estaba bien amargado a los 40 (...) Pero pasado eso, uno sigue la corriente. De hecho, es un milagro que todavía ande por aquí. Me metí mucha droga al cuerpo y podría haberme ido en cualquier momento", dijo Ringo en varias entrevistas a medios ingleses.

Ringo Starr Foto: afp

Muerte de Jhon Lennon

John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, pocos días después de haber cumplido 40 años. Foto: Archivo EL TIEMPO

Si bien tenía una vida llena de excesos, uno de los momentos más dramáticos de su carrera los vivió en 1980, cuando recibió una llamada que cambiaría totalmente el futuro de su vida y el de la banda: Jhon Lennon, su compañero, había sido baleado por Mark David provocando su muerte.



Starr se encontraba de vacaciones en las Bahamas y fue el primero de todos los integrantes de la banda en enterarse de la noticia, por lo que decidió suspender su descanso y tomar el primer avión que saliera a la ciudad de Nueva York.



Al llegar, se dirigió hacia el Dakota, un complejo de apartamentos de la ciudad, atravesó la marea de curiosos y fans desconsolados, y subió a darle un abrazo a Yoko Ono, esposa de Lennon, “¿Qué puedo hacer?”, le preguntó. “Hay que distraer a Sean”, dijo la reciente viuda. Y Ringo, con el corazón destrozado por la muerte de su amigo, se pasó toda la tarde jugando con el chico de cuatro años.

Su polémica canción

En 1973, Ringo Starr recibió un sin fin de críticas por lanzar su sencillo 'You are sixteen' (tienes 16), debido a que hace alegoría al amor que tiene con una chica de esa edad. La polémica empezó porque al momento de la publicación, el artista ya tenía 33 años de edad.



De igual forma, en su momento el tema alcanzó los primeros puestos de popularidad a nivel mundial. "Cuando llegué a los 50 me sentía como un sátiro. Ahora estoy en mis 70 largos y no me importa un pito. Cada noche en el escenario pregunto '¿Hay algunas jovencitas en la audiencia? Esta canción es para ti y para todas esas otras chicas jóvenes de corazón'”, mencionó Starr.



Historial clínico

Como bien mencionó, ni el propio Starr sabe cómo llegó a vivir a una tan avanzada edad , teniendo en cuenta el difícil historial clínico que ha aquejado la salud de la estrella desde su infancia. A los 6 años sufrió de una peritonitis que casi acaba con su vida y a los 13 se le diagnosticó tuberculosis.



Fue a esa edad que aprendió a tocar la batería y a empaparse del espectro musical mientras se encontraba hospitalizado en el centro médico Myrtle Street de la ciudad de Liverpool, por lo que su educación en la materia fue en su mayoría autodidacta.



En 1972 tuvo un recaída a causa de la peritonitis que padeció en su juventud, por lo que se sometió a una complicada operación para sacarle trozos de intestino afectados por la enfermedad. Durante el procedimiento casi pierde la vida, pero logró salir a salvo para tocar tres semanas después en la boda de su amigo Eric Clapton.

Muhammad Ali sosteniendo a Ringo Starr en el Fifth Street Gym. Miami 1964. Foto: TASCHEN. © Harry Benson

