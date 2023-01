Probablemente los estudiantes de comienzos del 2000 se acuerden de la página web ‘El Rincón del Vago’, una plataforma en la que se podían encontrar gran cantidad de tareas y trabajos académicos. Este clásico del internet es recordado por muchos con un cariño especial, pues ayudaba a las personas que tuvieran apuros con sus deberes escolares.

Hoy en día la plataforma sigue funcionando, sin embargo ya no es tan popular como lo fue hace unos años. Este proyecto nació en 1998 cuando unos estudiantes universitarios de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, se indignaron porque en medio de su carrera de informática les pidieron hacer un trabajo de religión.



Los jóvenes Javier Castellanos y Miguel Ángel Rodero (entonces de 25 años) pensaron que la tarea que les habían dejado era una tontería, por esta razón se les ocurrió la idea de crear una plataforma en la que las personas podían buscar los trabajos de temas que no les interesaba. Además, querían que fuera un lugar para que los estudiantes pudieran hacer un intercambio de apuntes e información.



Poco a poco este sitio web fue creciendo y a los poco meses los jóvenes tuvieron que contratar al primo de uno de ellos, Ángel Benito Rodero, como revisor de apuntes y para el año 2000 ya eran un equipo de trabajo de 10 personas.



(No deje de leer: En video: la bruja que Shakira puso mirando hacia la casa de su exsuegra).

Facebook Twitter Linkedin

Así se vea el sitio web en el año 2000. Foto: web.archive.org

A los pocos meses de su creación, en un instituto de Madrid ocurrió una curiosa historia con ‘El Rincón del Vago’. Según ‘El Confidencial’, un profesor se dio cuenta que cuatro estudiantes tenían el mismo trabajo y que solo le habían cambiado el nombre. Los jóvenes le explicaron al docente que no se habían copiado de un estudiante, sino que habían sacado su trabajo de una página de internet.

Se dieron cuenta que podían ganar dinero con su página web

Castellanos y Rodero se dieron cuenta que podían ganar dinero con su proyecto, pues varias agencias de publicidad los empezaron a contratar para colocar anuncios en la página y así poder atraer a un público joven.



Durante un tiempo tuvieron la idea de cambiar el nombre del portal por uno más serio, pero se dieron cuenta que las personas ya los conocían como ‘El Rincón del Vago’. Su imagen oficial era Rufo, un buitre, pues las personas que los visitaban iban a buscar las sobras que otros usuarios publicaban.



(No deje de leer: ¿Camilo y Evaluna separados? Parece que tienen problemas criando a Índigo).

Facebook Twitter Linkedin

jóvenes Javier Castellanos y Miguel Ángel Rodero crearon esta plataforma. Foto: web.archive.org/

A comienzos del nuevo milenio y con la crisis del puntocom los grandes del internet español se vieron interesados en adquirir una plataforma que tuviera mucho tráfico y costará poco dinero. En este sentido varias empresas se reunieron con los responsables de la página, los cuales decidieron vender el 90% a Eresmás (más adelante sería conocida como Orange).



Durante un buen tiempo conservaron el 10%, hasta el 2017 vendieron su parte al inversor mexicano Ulises Vázquez y se desvincularon por completo del proyecto.



Este portal web ha sido utilizado por estudiantes por mucho tiempo, incluso, se han hecho grandes escándalos pues hay personas que han copiado sus tesis de grado y trabajos importantes de esta página.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Fuertes críticas al hombre que roció con una manguera a una habitante de calle

'Westcol' humilló a seguidor que le preguntó por su relación con Aida Merlano

Brian Stanley, el hombre que tiene una linterna por ojo

Los días que desaparecieron del calendario en 1582 por orden papal; ¿por qué?