Los rumores, que iniciaron el 14 de abril, sugerían que A$AP Rocky habría engañado a Rihanna con la diseñadora de calzado Amina Muaddi con quién la cantante, que está próxima a terminar su embarazo, mantiene relaciones cercanas.



Al día siguiente de la circulación de estas afirmaciones, Muaddi finalmente se pronunció desmintiendo los rumores de una posible infidelidad y a través de su cuenta en Twitter se mostró firme en su negación de las acusaciones.



En el post se puede leer: “Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente supuse que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida.”

Amina Muaddi ha colaborado en repetidas ocasiones con Fenty Beauty, la marca de maquillaje desarrollada por Rihanna, de hecho juntas crearon SavagexFenty, una línea de lencería lanzada en 2019 y nuevamente volvieron a aliarse en 2020 para sacar una colección de zapatos para la temporada de otoño - invierno.



Además, al siguiente día en el que Muaddi salió a desmentir el rumor, el portal de farándula TMZ publicó fotos de A$AP Rocky y Rihanna paseando juntos de manera tranquila por Barbados, la isla de origen de la cantante.



El mismo día en que la diseñadora desmintió las afirmaciones de un posible amorío con A$AP Rocky, el escritor e influencer, Louis Pisano, quien fue el responsable de esparcir estos rumores, salió a disculparse públicamente por medio de su cuenta de Twitter: Me gustaría disculparme formalmente con todas las partes involucradas en mis acciones y por mis tuits imprudentes."

A$AP ROCKY y Rihanna han sido bastante privados con su relación amorosa, de hecho, fue hasta el 2021 que el rapero la confirmó durante una entrevista con la revista GQ en la que el rapero califica a la cantante y empresaria como el "amor de mi vida". Una situación similar sucedió con el embarazo de Rihanna, que se hizo público hasta finales de enero cuando fueron publicadas unas fotos en las que ella sale luciendo orgullosamente su avanzado estado de embarazo mientras pasea con el rapero. ​