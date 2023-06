Robyn Fenty, conocida en el mundo del espectáculo como Rihanna, se ha convertido hace unos días en la artista femenina con más capital del mundo. Según la revista ‘Forbes’, la intérprete al día de hoy goza de una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares.



La pregunta que surge en el mundo del internet es ¿cómo logro conseguirlo? Todo parece indicar que el éxito actual de la cantante se debe a su marca de cosméticos ‘Fenty Beauty’, que desde su creación le ha hecho reportar más ingresos que su conocida carrera musical.

La polifacética cantante no solo destaca en la música, sino también como empresaria. Foto: Instagram @rihannaofficiall

Para tener presente, la artista se encuentra en la industria musical desde el 2005, dándose conocer al mundo con su primer álbum llamado ‘Music of the Sun’.



Desde ese momento, la también empresaria no paró de crecer en el mundo musical, pues por sus interpretaciones ha podido ser galardonada con nueve premios Grammy, 13 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards y muchos más reconocimientos que la ubican como una de las artistas más legendarias de la historia.



‘RiRi’ como la llaman sus fans, no se ha quedado ahí, ya que desde hace unos años se conoce que la cantante ha decidido incursionar en otros ámbitos, como la moda, con su empresa de ropa y lencería llamada ‘Savage x Fenty’. En el séptimo arte, interpretando papeles importantes para películas, y para destacar en la filantropía, puesto que desde el 2006 viene ayudando a la humanidad con varias problemáticas como la falta de educación y salud para niños de bajos recursos.

No obstante, como se dijo con anterioridad, la mayor parte de su patrimonio proviene de la marca de cosméticos ya mencionada, que la dio a conocer en el año 2017 con asociación con el valioso conglomerado multinacional Francés ‘LVMH’.



Para destacar de esta empresa, se puede decir que se caracteriza por brindarle al público un amplio catálogo para todo tipo de piel, particularidad que la ha posicionado en el mercado del maquillaje.



De acuerdo con fuentes internacionales, esta compañía dedicada a la venta de artículos para el cuerpo tiene un valor en el mercado cercano a los 2.800 millones de dólares.

Top 5 richest female artists in America, according to Forbes:



#1. Rihanna — $1.4 billion

#2. Taylor Swift — $740 million

#3. Madonna — $580 million

#4. Beyoncé — $540 million

#5. Celine Dion — $480 million pic.twitter.com/60seOwgcZZ — Pop Base (@PopBase) June 1, 2023

De tal cantidad de dinero, el 50% le pertenece a Rihanna, debido a que la otra mitad le pertenece al grupo propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon.Por este hecho, Rihanna sé corona como la mujer más rica del planeta, superando a muchas otras destacadas de la industria.

Rihanna demanda a su padre

