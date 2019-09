Rihanna, Jordan y otros famosos se suman a donación para Bahamas

La cantante Rihanna, la estrella del baloncesto estadounidense Michael Jordan, entre otros famosos se han sumado a las donaciones para ayudar en las tareas de recuperación de Bahamas tras el paso del huracán Dorian hace casi dos semanas. El Gobierno, que cifra en 50 los fallecidos por el ciclón, estima que unas 10.000 personas en Ábaco necesitan agua, comida y vivienda temporal, mientras que según la ONU 70.000 personas no tienen vivienda o estas están seriamente dañadas en las zonas afectadas por el huracán. Unas 2.500 están desaparecidas.

Pese a que el Gobierno de la isla ha advertido sobre la publicación de cifras de varios dígitos sobre el número de muertos, el ex primer ministro de Bahamas Hubert Ingraham (1992-2002 y 2007 a 2012) reveló "en nombre propio" que "cientos de personas" han muerto en Ábaco y un "número significativo" en Gran Bahama.



Muchos sobrevivientes contarán con la ayuda de personalidades que aprovechándose positivamente de su fama han hecho gala de su generosidad para ayudar a los bahameños que hoy miran de reojo al cielo por temor a que se forme una depresión o tormenta tropical sobre el centro y sureste de Bahamas.



En caso de que se forme se traduciría en fuertes lluvias y vientos hasta el viernes de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (CNH). Un exceso de agua y viento que azotaría a una maltrecha Bahamas que intenta levantar cabeza tras el paso del huracán Dorian, durante unas 70 horas, hace casi dos semanas.



La leyenda de la NBA y actual propietario del equipo de los Hornets, Michael Jordan, anunció que donará un millón de dólares a las islas afectadas por el ciclón, Islas Ábaco y Gran Bahama. "Estoy devastado por la destrucción causada en Bahamas donde tengo propiedades y que visitó frecuentemente", según un comunicado difundido por su representante Estee Portnoy en twitter.



"Mi corazón está con todos los que están sufriendo y que lo han perdido todo", agregó. Jordan advirtió además que estudiará a fondo las ONG que están trabajando en la recuperación y alivio de la isla y entregará los fondos "donde tenga un mayor impacto".

"Los bahameños son personas fuertes y resilientes espero que mi donación ayude a recuperarse de esta tormenta catastrófica", concluyó. El baloncestista ya donó en 2018 dos millones de dólares para ayudar al estado de Carolina de Norte, tras el paso del huracán Florence. El equipo de su propiedad es de Carolina del Norte.



La cantante barbadense Rihanna anunció en sus redes sociales que a través de su fundación Clara Lionel prestará ayuda a los afectados por el huracán de categoría 5. "Están en mis oraciones", dijo en Twitter la cantante Rihanna, que preside la fundación que lleva el nombre de sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite. La misma se centra en ayudar a proporcionar una mejor calidad de vida a comunidades de todo el mundo en salud, educación, arte y cultura.



"La fundación ya está averiguando cómo poder ayudar", agregó la artista barbadense al añadir que le "rompe el corazón" la "devastación" causada por el huracán. Por su parte, el actor y director de cine Tyler Perry, director de películas taquilleras sobre la comunidad afroamericana, quien obtuvo su mayor éxito con las diez películas sobre el personaje de Mabel Earlene "Madea" Simmons, creado e interpretado por él, envió pocos días después del paso del huracán su avión personal cargado de suministros. El rapero y actor Ludacris anunció que las ganancias de su evento anual de caridad, LudaDay Weekend, de este año, han sido destinadas íntegramente a ayudar a las Bahamas. El cantante Lenny Kravitz también ha unido su voz para recaudar dinero para la ayuda. "Vamos a ayudar a las Bahamas. Yo he donado".

A su vez, la estrella estadounidense de telerrealidad Bethenny Frankel ha viajado a la zona para entregar comida, material de primera necesidad y apoyo médico. Por su parte, el chef español José Andrés, quien llegó al archipiélago antes que Dorian, ya ha servido más de 100.000 comidas y este miércoles envió a través de su ONG World Central Kitchen 500.000 libras (unos 227.000 kilos) en ayudas.



El cargamento incluye agua, suministros y comida que se destinarán a Ábaco ante el temor de que por las fuertes lluvias que podrían caer entre hoy y mañana no se pudiera volar. El grupo R.E.M. ha lanzado una canción inédita titulada "Fascinating" destinada a obtener para ayudar a los afectados por el huracán Dorian en Bahamas, según un mensaje publicado en el perfil oficial de Twitter de la banda estadounidense. "Muchas gracias por su ayuda y apoyo a la labor de recuperación que Mercy Corps está realizando allí, lo agradecemos de corazón", afirma el líder y vocalista del grupo de rock alternativo, Michael Stipe, en un video colgado en ese mismo perfil.



"Fascinating", que se encuentra disponible para su descarga comercial en Bandcamp, fue concebido originalmente para formar parte de "Reveal" (2001) y fue regrabado en 2004 en los estudios Compass Point de Nassau, capital de Bahamas, para su inclusión en el disco "Around the Sun" (2004). Los daños causados por el huracán se estiman en 7.000 millones de dólares en las Bahamas, que ingresa anualmente unos 2.800 millones por el turismo en promedio.