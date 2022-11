Vuelve a brillar en los escenarios la mundialmente reconocida estrella del pop y hip-hop Rihanna, quien había dejado de hacer música por seis años, desde su última presentación en 2016. Pero ahora ha regresado más fuerte que nunca con sus apariciones musicales en el cine, su propio desfile de moda, el show del 'Super Bowl' en 2023 e incluso la filmación de un documental sobre su vida.

La artista barbadense de 34 años reapareció en los escenarios con el estreno de 'Black Panther: Wakanda Forever', película para la que compuso e interpretó los dos sencillos con los que rompió su silencio musical: 'Lift Me Up' y 'Born Again'.

Pero la participación en la secuela del mundo de Wakanda solo fue la apertura de una nueva sorpresa para sus fans: Rihanna cantará en el medio tiempo del Super Bowl 2023, el partido final del principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos.



En el show han pasado los más reconocidos artistas como Michael Jackson, Shakira, Jennifer López, Beyoncé, Bruno Mars, entre otros.



Es por eso que a la buena noticia sobre la interpretación que hará de su más grandes éxitos en la gala, le sigue una aún mayor: grabará una serie documental sobre su vida frente y detrás de los escenarios.

Rihanna ha firmado un contrato millonario con Apple para producir el documental que mostrará el proceso de regreso de la estrella pop a los escenarios, en el que los productores mostrarían los detalles de cómo la artista pasó de haber pausado completamente su carrera musical a ser una de las confirmadas para cantar en el show más esperado de los Estados Unidos.



En la producción se incluirían escenas del detrás de cámaras de la presentación que dará en el Super Bowl, así como los ensayos y la reuniones de preparación, sobre todo cuando ya no es solo la artista pop, sino también madre de un bebé.

La cantante tiene además su propio show de moda trasmitido por Amazon Prime Video: 'Savage X Fenty', en el que presenta cada año su más reciente colección de ropa interior y lencería.



La cuarta versión del desfile se estrenó el pasado 9 de noviembre, en donde modelaron artistas como Johnny Depp, Anitta y Ángela Aguilar.

