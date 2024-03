Rihanna habría ganado una fortuna al dar un concierto privado para la familia Ambani

El hombre más rico de India, Mukesh Ambani, está a cargo de Reliance Industries dejándole un patrimonio de 117.000 millones de dólares. La empresa se enfoca en petroquímicos, petróleo, gas, telecomunicaciones, el comercio minorista y los servicios financieros, según ‘Forbes’.



(Lea también: ASAP Rocky, pareja de Rihanna, irá a juicio por dispararle a uno de sus antiguos amigos).



Recientemente, su hijo menor Anant Ambani realizó una fiesta previa a su boda, en la que asistieron varios famosos y magnates del mundo como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ivanka Trump, incluso actores reconocidos de Bollywood.

El joven de 28 años y su futura esposa Radhika Merchant, de 29 años, realizarán su matrimonio en julio, pero quisieron celebrar por lo alto la unión que tendrán, pues contrataron a un gran servicio de 100 chefs que sirvieron poco más de 500 platos, según ‘CNN’.



(Siga leyendo: Rihanna habría dado a luz a segundo hijo con A$AP Rocky).

Rihanna brindó un espectáculo para la fiesta de Anant Ambani



Algo que llamó la atención del mundo en esa celebración, fue la asistencia de la cantante barbadense Rihanna, dando un espectáculo privado para la familia Ambani y sus invitados, ya que estaba acompañada de sus bailarines, diversas luces y efectos especiales sobre en el escenario destinado para su presentación.



Si bien no es clara la ganancia que la artista obtuvo por su presentación, se cree que ganó cerca de 6 millones de dólares, que son equivalentes a más de 23 mil millones de pesos colombianos, de acuerdo con ‘TMZ’.



(De interés: Priscila Beatrice: conozca a la doble brasileña de Rihanna).

El medio explicó que Rihanna tocó 17 de sus canciones más reconocidas como ‘We found the love’ y ‘Bitch better have my money’. Al terminar su 'show', salió con lo que parecía ser una caja que tenía impresa la palabra “Gracias”, de la que se cree que en su interior se encuentran diversos regalos por parte de los Ambani.



En cuanto al pago de la artista, algunos internautas piensan que esta suma podría ser incluso mayor, puesto que su concierto privado tuvo una larga duración, por tal motivo estiman que la ganancia habría sido de 9 millones de dólares.



Esta no es la primera vez que la familia de Mukesh Ambani contrata a cantantes para que den un ‘show’ exclusivo para su familia, ya que en bodas anteriores del clan disfrutaron de las interpretaciones de Beyonce, Chris Martin de la banda Coldplay y The Chainsmokers, según ‘TMZ’.

Rihanna demanda a su padre



Más noticias en EL TIEMPO

Rihanna, Falcao, Paris Hilton y más famosos que fueron padres este año

¡Rihanna en lo alto! Se posiciona a día de hoy como la mujer más rica del mundo

Rihanna en el Met: los memes de su 'llegada tarde' y su vestido

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO