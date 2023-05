La edición 2023 de la Met Gala es un evento que se realiza para apoyar al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. No obstante, esta gala es una de las más importantes en el mundo de la moda.



En esta edición el evento hizo un homenaje al fallecido director creativo de la marca lujosa Chanel, Karl Lagerfeld, quien murió en 2019, pero que marcó la historia de las marcas por las que pasó.



Las figuras más importantes del mundo del entretenimiento y de la moda pasaron por este alfombra, sin embargo, los camarógrafos y asistentes esperaban a una de las cantantes que se ha convertido en una de las mejores vestidas en este evento: Rihanna.



La cantante, al parecer llegó tarde con su pareja y también cantante, Asap Rocky. Rihanna llevaba un vestido diseñado por la marca Valentino que media cinco metros de largo y al que le fueron diseñadas 30 camelias que tenían más de 500 pétalos.



A continuación, la entrada de Rihanna:



Los memes que le realizaron a la cantante por su larga espera no faltaron. Aquí están algunos de ellos.



Los comentarios que los internautas hicieron sobre la llegada tarde de la cantante fueron cosas como: "No llega Rihanna ¡ok! tómale fotos a una cucaracha", "El bebe de Rihanna no a nacido y ya asistió a un Superbowl y una Met Gala"," Hasta las cucarachas hicieron aparición en la Met Gala pero de Jimin, Sabrina y Rhanna ni rastros", entre otros.

El bebe de Rihanna no a nacido y ya asistió a un Superbowl y una Met Gala. pic.twitter.com/LhkLwF1eZf — 𝐉𝐮𝐩𝐢𝐭𝐞𝐫 (@esjupiters) May 2, 2023

No llega Rihanna ¡ok! tómale fotos a una cucaracha🪳 #MetGala pic.twitter.com/6qFFe71iMP — Julio Núñez (@julioamx) May 2, 2023

hasta las cucarachas hicieron aparición en la met gala pero de jimin, sabrina y rihanna ni rastros pic.twitter.com/hKHsu3S0lV — juli D-DAY (@eicsthv) May 2, 2023

nadie

absolutamente nadie

TODOS DESPUES DE VER QUE RIHANNA ESTA LLEGANDO A LA MET GALA:#MetGala pic.twitter.com/ysITd1JmnL — Once upon a Time A Whore (@LaloMartinez_4) May 2, 2023

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS