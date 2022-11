'Savage X Fenty' es el desfile de moda anual que realiza Rihanna, la cantante más influyente del siglo XXI para exponer su más reciente colección de ropa interior y lencería.



Sin embargo, a diferencia de las tradicionales pasarelas, el show de moda de Rihanna busca romper el concepto de perfección para arriesgarse con una propuesta de montaje escénico, en el que los modelos, quienes son cantantes y actores mundialmente reconocidos, lucen las prendas mientras descrestan con una coreografía de baile o interactúan con los elementos de la puesta en escena.

En la cuarta versión del desfile, que se estrenó el 9 de noviembre por Amazon Prime Video, participan artistas como Johnny Depp, quien no ha parado de sorprender a sus seguidores con el irreconocible look sin barba y cabello largo para su nueva etapa de musico, sin embargo para el show retomó la barba que siempre lo ha caracterizado y se ve a un 'Johnny' con mejor semblante, seguridad y elegancia, mientras modela en medio de un bloque cubierto de niebla perfectamente recreado en en el montaje de la producción.



La cantante brasileña Larissa de Macedo Machado, mejor conocida como 'Anitta', es otra de las aclamadas artistas que se lució en el desfile, vestida completamente con medias de malla color negro y accesorios como correas a lo largo del torso y las piernas.



Pero una de las sorpresas mas grande es la de Ángela Aguilar, una joven cantante mexicana, de tan solo 19 años, quien tuvo su primer debut en el mundo de las pasarelas. La modelo se ha llevado los comentarios en redes sociales no solo por la inesperada participación, sino por su atuendo y performance, quien vistió un corsé morado con transparencias y brillos.

(Lea también: El nuevo look de Iván Lalinde como apoyo a hombres con cáncer de próstata).

Y aunque Rihanna sea la cabeza del evento, no desaprovechó el espacio y también salió para descrestar con su cabello crespo y un ceñido vestido en el desfile. A quien además le han escrito los fans en redes sociales, sobre todo en Instagram, para agradecerle por el apoyo al actor Johnny Depp, al abrirle nuevamente las puertas laborales luego de la polémica separación con la actriz Amber Heard, suceso que lo ha alejado de las pantallas.



"Eres la mejor, hermosa dama!!! Gracias por el apoyo a Johnny Depp" - (@clau_903).



"Gracias por el apoyo a Johnny Depp. Es un sobreviviente de abuso doméstico. Si acaso es posible, te quiero aún más" - (stefistatmakeup).



"Muchas gracias por apoyar a Johnny. Nosotros los supervivientes tenemos que permanecer unidos. Te amo" - (@sunshine_schoen).

JOHNNY DEPP IN RIHANNA’S SAVAGE X FENTY SHOW pic.twitter.com/szhVItteW8 — johnny depp daily (@johnnydppdaily) November 9, 2022

La actriz Cara Delevingne, a quien supuestamente se le vio en un video amoroso con la exesposa de Johnny Depp, también participó en la pasarela. Así como la actriz y comediante Lilly Singh, la Drag Queen estadounidense Kornbread Jeté, entre otros.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Yeison Jiménez confiesa que no tenía plata para grabar su primer video musical

Maluma compró el carro de sus sueños y solo hay 500 en el mundo

Yina Calderón presume a su novio en redes sociales: ‘Es un príncipe azul’