La superestrella del pop Rihanna y el rapero A$AP Rocky se convirtieron en padres de un niño, el primero en común, según la página web de TMZ.



La cantante de éxitos como 'Diamonds' y 'Umbrella' dio a luz el 13 de mayo en Los Ángeles, según este diario que se ocupa de la industria del entretenimiento.

Representantes de la pareja no respondieron inmediatamente a la solicitud de confirmación de la AFP. Por el momento no hay más detalles sobre el estado de la madre y del recién nacido, tampoco el nombre de éste.



Rihanna, de 34 años, y A$AP Rocky, de 33, anunciaron que esperaban un hijo en enero con una serie de fotos en medio de una nevada tomadas en las calles de Harlem en las que la estrella lucía un largo abrigo rosa desabrochado parcialmente que dejaba al aire su prominente barriga desnuda pese a las gélidas temperaturas de Nueva York.



Desde entonces, en la práctica totalidad de las actividades públicas en las que apareció,

Rihanna lució extravagantes modelos que dejaban al aire su avanzado estado de gestación.



Señal de que el alumbramiento estaba cerca, a principios de mes Rihanna no asistió a la gala del MET en Nueva York, una cita que no se suele perder.



Rihanna mantiene desde hace años el misterio en torno a la edición de su próximo álbum. El último disco oficial de estudio data de 2016. La artista de origen barbadense, cuyo nombre real es Robyn Rihanna Fenty, se hizo multimillonaria con la música y ahora con una exitosa carrera en el mundo de la lencería, el maquillaje y la moda.



La pareja había oficializado su relación el año pasado, tras años de rumores persistentes. Rihanna es el "amor de mi vida", declaró A$AP Rocky a la revista GQ en mayo de 2021.



El mes pasado, A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, fue detenido por su supuesta participación en un tiroteo que ocurrió en noviembre de 2021 en Hollywood en el que una persona resultó herida. Tras el pago de una fianza, el rapero está bajo libertad condicional.



En 2019, A$AP Rocky fue arrestado en Estocolmo, Suecia, por una pelea callejera y permaneció varias semanas bajo custodia policial.



AFP

