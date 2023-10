(Video) Rigoberto Urán sacó sus ‘pasos prohibidos’ y causó sensación en las redes

El ciclista Rigoberto Urán es uno de los colombianos más reconocidos en el ámbito del deporte. Además de su trayectoria en este aspecto, ha cautivado a sus seguidores por su actitud, su forma de hablar y por los chistes que cuenta en sus redes sociales; es común que más de uno suelte una risa con sus palabras.



(Lea también: Los reyes del K-Pop llegan a Amazon Prime con un documental).



El 9 de octubre fue el lanzamiento de una telenovela de 'RCN' que está inspirada en la vida del pedalista y que deja ver aspectos que no muchos conocían sobre su familia, amigos, su vida en el colegio, el inicio de su carrera y cómo conoció a su actual esposa, Michelle Durango, con la que lleva más de una década.

En las redes sociales del deportista se suelen ver publicaciones relacionadas a la nueva producción y algunas fotografías de su pasado. Sin embargo, en uno de sus más recientes ‘post’ en Instagram, Rigoberto Urán causó sensación, esto porque se le ve disfrutando de una tarima en la cual se animó a bailar.



(Siga leyendo: Predicciones del futuro de un supuesto robot que venía del año 2023: ¿se acercó?).

'Tiene más ritmo un aguacero': Rigoberto Urán sacó sus pasos prohibidos

En un escenario rosado, Rigo se encontraba mostrando sus dotes de baile al ritmo de la canción de Marc Anthony 'Vivir mi vida'. Allí se encontraba rodeado de varios extranjeros, que aparentemente son de procedencia asiática, quienes estaban siguiendo la presentación que realizaba el deportista.



(De interés: No es el primero: otra expareja de Marilyn Patiño murió en accidente con famosa actriz).



No obstante, lo que llamó la atención fue que la melodía y sus movimientos no estaban sincronizados, lo que le causó gracia entre sus fanáticos y despertó comentarios como: "Tiene más ritmo un aguacero. Rigo, todo un crack", "Los asiáticos pensando que así se baila salsa", "Lo más chistoso es que la niña de atrás le intenta seguir los pasos", "Como bailarín es muy buen ciclista", "Esa es la actitud, mijito".

Además de los mensajes de sus seguidores, el actor que lo interpreta en su novela, Juan Pablo Urrego, también le escribió al pedalista: "El baile es lo nuestro". Otras personas también resaltaron el trabajo del artista al imitarlo en sus pasos: "Baila igual que en la novela, que realismo tan bravo", "Realmente Juan Pablo está haciendo un papelazo".



A esta ola de comentarios también se sumó el presentador de 'La red' Carlos Vargas, quien señaló: "Muero, muero por vos Rigo. Tiene más oído un ojo y por eso te quiero más, juemadre". También, el ciclista Sergio Andrés Higita se pronunció: "Patrón, ¿de dónde sacó esos prohibidos, hombre?".

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Urrego interpreta al ciclista colombiano en la serie. Foto: Instagram @rigobertouran

¿Por qué Colombia prepara a los mejores ciclistas del continente?

Más noticias en EL TIEMPO

Sin mención al metro de Bogotá, Colombia firmó 12 acuerdos con China



Exclusivo: el candidato dueño de furgoneta llena de fusiles que cayó en el Meta



Campañas sucias: Invamer alerta de oleada de manipulación de sus encuestas



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO