'Rigo no pudo venir', la broma de Rigoberto Urán a fanáticos en Tunja

"Rigo no pudo venir, me mandó a mí para que se tomen fotos".



Con esas palabras, el ciclista colombiano Rigoberto Urán le jugó una nueva broma a sus fanáticos al llegar a un centro comercial en Tunja, Boyacá, en donde se estaba inaugurando una de sus tiendas Go Rigo Go.



El deportista compartió el momento a través de un video en sus redes sociales en el que comienza diciendo que llegó caminando al sitio porque había mucho trancón.



Allí empezó a saludar a algunos fanáticos e incluso firmó un autógrafo antes de alzar la voz para decirles a las personas que lo esperaban afuera del lugar: "Rigo no pudo venir, me mandó a mí para que se tomen la foto".



Entre risas de algunas personas que le pidieron una foto, Urán siguió diciendo "¿cuál Rigo, guëv**, no ve que Rigo no vino?".



Luego, al ingresar finalmente a la tienda, aclaró en el video que se había demorado un poco en conocer el sitio porque había tenido mucho trabajo y estaba entrenando.



"Ya estamos acá, vamos a compartir con la gente y a recibir todo el cariño de mis amigas de acá de Boyacá", concluyó diciendo en la grabación.



Hace pocos días otra broma de Rigo se había tomado las redes sociales cuando, al entrar a tomar un café en una tienda en las carreteras de Antioquia, después de entrenar, le hizo creer a los tenderos que él no era Rigoberto Urán.



Los tenderos tenían dudas de si 'Rigo' estaba en su tienda o no, y hasta habían apostado 20.000 pesos, una persona a que sí era y otra que decía que no.



"Me están confundiendo estos manes. Qué chimba que yo fuera 'Rigo'. Donde yo fuera 'Rigo' no estaría por acá. Es muy grosero ese muchacho. Yo soy más joven. Ese señor tiene por ahí 36 años. Yo estoy empezando a montar bicicleta”, dijo el deportista en ese momento.