Rigoberto Urán presentó a su tío ‘Lucho’, uno de los más queridos en la novela

La telenovela sobre la vida del ciclista antioqueño Rigoberto Urán ha presentado diferentes escenarios que tuvo que afrontar antes de llegar a Europa a triunfar en el deporte de competición.



Varios han sido los personajes que se han conocido por esta telenovela, como es el caso de doña Aracely, la mamá de Rigo, la tía Berenice, don Rigo, padre del ciclista, el tío Lucho, entre otros que hacen más entretenida la producción.



El tío Lucho es uno de los personajes más cercanos a Rigo, porque él también estuvo detrás del apoyo en el deporte al regalarle la primera bicicleta profesional para poder desempeñarse de la mejor manera en este exigente deporte.

El actor Ramiro Meneses es la piel detrás del río Lucho, quien ha podido interpretar este personaje que se ha robado los corazones de los televidentes y es que no es para menos, ya que este conductor de chiva, fue muy cercano a Rigo desde que era un niño y luego, siendo un joven cuando le ayudaba en el trabajo con ‘El Tesoro’, nombre que lleva el vehículo de transporte.



Así mismo, el tío fue un soporte fundamental en la vida de Rigo, después de la temprana desaparición de su padre y con su trabajo en la chiva, le permitió el sustento de su familia y la adquisición del primer ‘caballito de acero’ profesional para Rigo.



Estas características de cariño, apoyo y amabilidad han sabido ser bien interpretadas por Ramiro Meneses y demuestran solo unas cualidades del tío del ciclista.



Hace algunos días, Rigo estuvo de visita en su querida Urrao y fu directamente a saludar a su Tio Lucho, quien aún trabaja en el gremio transportador con su ‘Tesoro’



Rigo aprovechó para retratar dicho encuentro a través de las redes sociales y tomó varias imágenes de la chiva y saludó a su tío Lucho, confirmando así la buena relación que aún mantienen a pesar de la distancia.



La publicación ya alcanza los casi 500 comentarios y 45 mil me gusta, en donde se destacan comentarios como: “me rio mucho con esos dichos de los paisas”, “admiración total a este gran deportista”, “más series que inspiren de grandes seres humanos”, “tío te queremos”, “qué tío tan especial”, entre otros.



Muchos televidentes siguen la telenovela y manifiestan no perderse ningún capítulo porque cada noche hay nuevas ocurrencias no solo de Rigo sino de cada personaje que lo acompaña.



Rigoberto Urán es un deportista de los más queridos de Colombia, razón por la cual sea una de las confirmaciones de que la gente esté disfrutando tanto la novela sobre su vida y para ver si el personaje aparece con las ocurrencias con las que sale en sus apariciones en público.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

