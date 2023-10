La dura historia de cómo murió el papá de 'Rigo' Urán, a quien interpreta Robinson Díaz

Este lunes 9 de octubre se transmitió el primer capítulo de la telenovela 'Rigo', basada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán. Él se ha ganado el corazón de los colombianos por ser uno de los deportistas más carismáticos y por su peculiar forma de hablar, sin filtros. Por esta razón el Canal RCN decidió hacer una serie contando su historia.

Rigoberto nació y creció en Urrao, uno de los municipios antioqueños más golpeados por el conflicto armado. "Muchos amigos míos, compañeros de la escuela, desafortunadamente cayeron en esos grupos armados. Urrao fue muy golpeado por la guerrilla, por los paramilitares; a nosotros entrenando cada ratico nos paraban", le contó Rigo a Noticias RCN.



Lastimosamente, la violencia del país acabo con la vida del padre de Rigo, Don Rigoberto Urán, quien era vendedor de chance en Urrao y aficionado al ciclismo, pues fue asesinado un día que salió a montar bicileta.



"Vivíamos en una guerra en la que murió mucha gente inocente, gente trabajadora. En una de esas, en agosto de 2001, murió mi padre. Una mañana salió a entrenar en su bici, había un retén ilegal en la carretera, se lo llevaron y luego lo asesinaron", le comentó al mismo medio.

Asimismo, agregó: "Lo que se dice es que fueron tres los asesinados. Los paramilitares se llevaron a los retenidos para que ayudaran a robarse un ganado de una finca y luego los asesinaron (...) mi padre no tenía problemas en Urrao. Él era una persona a la que conocía todo el mundo. No debía, solo trabajaba", añadió.



A noticias RCN, el ciclista fue acompañado de su esposa, Michelle Durango, y ella reveló que Rigo todavía tiene algunos traumas por la violencia que presenció, pues cuando escucha ciertos ruidos se asusta.



“Todavía tiene el trauma. Estábamos una vez en la casa y empezaron a tirar una pólvora, y me decía: ‘Amor, yo le juro que eso es bala, porque yo la conozco. Tírese al piso, tírese al piso. HP nos van a dar’. Estaba empeliculadisimo y me hizo esconderme en el closet. Hasta llamé al portero”, contó Durango.

Por su parte, Rigo afirmó: “Lo que pasa es que estos ojos vieron muchas cosas crueles. Eso queda en la mente, pese a que uno de niño no les presta tanta atención y lo ve como un juego. Por ejemplo, una vez que fui a entregar el chance y se armó una balacera, ni la HP en el pueblo. A una compañera le pegaron un balazo”.



Vale la pena recordar, que el ciclista perdió a su padre cuando tenía 14 años de edad.

“Queda uno con mucho dolor. Tras ver la muerte del papá, quien fue asesinado cruelmente, uno queda con mucho dolor. Por eso el deporte es tan importante. El deporte o el estudio, porque es lo que lo llena a uno de disciplina”, concluyó.

Robinson Díaz, conmovido al interpretar al padre de Rigoberto Urán



El actor manifestó que se sintió orgulloso de interpretar este personaje. Foto: Captura de pantalla YouTube CanalRCN

El reconocido actor colombiano Robinson Díaz ha expresado su profunda emoción al interpretar a Don Rigoberto Urán en la nueva telenovela que retrata la vida del deportista.



En una entrevista reciente en Radio Red, Robinson Díaz compartió que la historia de Don Rigoberto lo conmovió profundamente, llevándolo incluso a las lágrimas. El actor expresó: “Lo que más me conmovió fue la historia del papá de Rigo. Una historia muy dolorosa y muy fuerte por todo lo que van a ver los espectadores, porque Rigo perdió a su papá en medio de la violencia de este país. Y a pesar de eso, su mamá y Rigo salieron de la adversidad".



Al leer los guiones, Díaz confesó que lloró intensamente y cree que esta historia también conmoverá a toda la nación.



Robinson Díaz concluyó expresando su entusiasmo por el proyecto, afirmando que el público se emocionará con la historia de Rigo y disfrutará de una narrativa entrañable sobre el campeón Rigoberto Urán.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

