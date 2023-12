Rigoberto Urán habla de la ‘aparición’ de su padre antes de ganar Clásica de Urrao

Rigoberto Urán recordó la muerte de su padre y la ocasión en que sintió su presencia cuando tenía una importante carrera deportiva que enfrentar.

El ciclista Rigoberto Urán ha estado en la mira de miles de personas gracias a la novela basada en su vida que se transmite en el ‘Canal RCN’. Hace algunas semanas, se presentó uno de los episodios más dolorosos para el antioqueño y su familia, la muerte de 'Don Rigo', (papá del protagonista), que fue a manos de un grupo armado ilegal.

Tras ese capítulo, Rigoberto y el actor Juan Pablo Urrego, quien lo interpreta en la novela ‘Rigo’, se reunieron para hablar de ese hecho trágico.

Rigoberto Urán recordó a su papá

Urrego, resaltó que para esa escena se hizo un importante trabajo basado en el respeto que buscaba transmitir emociones a todo aquel que la viera.



Por su parte, Urán, expuso que lo visto en la producción pasó en la vida real. Igualmente, destacó que, antes ganar la carrera Clásica de Urrao, soñó con su papá.

“Pasó todo igualito. Yo no sé por qué soñé una vez que ganaba una carrera y estaba mi papá en la meta. Yo seguí camellando, no tuve tiempo de hacer el duelo y fue todo muy rápido. Pero cuando yo cruzo la meta, veo a mi mamá y a mi hermana y se me viene la imagen de mi papá porque él fue el que me llevó a ser ciclista”, detalló.



El hombre de 36 años destacó que luego de la muerte de su papá no vivió el duelo porque tenía que entrenar, trabajar y hacer otras actividades, pero al ganar la carrera fue que sintió el dolor de su pérdida.

“La felicidad de ganar la clásica era muy linda, pero la tristeza de ver que no estaba mi papá para mí fue muy duro. Ver eso después de 22 años fue muy terrible. La muerte de mi papá fue muy dura, pero ese momento en el que gano la clásica y él no está fue cuando me vine abajo. Ese momento para mí fue muy complejo”, dijo el ciclista.

En Instagram, Rigoberto Urán publicó la foto de su victoria en la Clásica de Urrao y la acompañó de las palabras: “Aunque fue una de las victorias más lindas de mi vida, también fue muy triste porque mi parcero me había dejado hacía muy poco. Esta fue por mi cucho”.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

