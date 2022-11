Al parecer al ciclista colombiano Rigoberto Urán los compromisos de las últimas semanas le han afectado sus horarios de sueño, porque mientras se suponía que debía cuidar a su mamá en la clínica, se quedó profundamente dormido.



Así quedó registrado en el video que grabó una mujer, a quien no se logra identificar en el clip, pero que al parecer es conocida del deportista y su madre 'Doña Ana', puesto que fue ella quien mostró la sorpresa que se llevó al ver que era más bien la mamá del ciclista la que lo estaba cuidando a él y no al contrario.

En las últimas semanas el ciclista colombiano ha tenido una agenda estrecha con la realización de 'El Giro de Rigo' en Colombia, que finalizó el pasado 6 de noviembre en el departamento del Meta, evento al que asistieron invitados internacionales como su amigo, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, no solo considerado el mejor ciclista del mundo en 2022, sino que también se le midió a participar en la competencia de 'Rigo', por lo que el colombiano le hizo un tour gastronómico y cultural por los llanos orientales finalizado el evento.



Sumado a eso, en 2022 Rigoberto Urán formó parte de la Vuelta a España y el Tour de Francia, dos competencias mundiales que le exigieron una ardua preparación.

Por lo que, al parecer, cualquier momento y lugar es un buen descanso para el deportista.

Aunque se desconocen las razones por las que su madre está hospitalizada, Rigoberto Urán ha estado con ella todo el tiempo posible para acompañarla en su recuperación. Pero en medio de una de sus rondas de cuidado, el sueño le ganó.



En el video que compartió Rigoberto a través de sus historias de Instagram se ve como la mujer que lo grabó, entra al cuarto de la clínica y encuentra a 'doña Ana' bien despierta, sentada en la camilla, mientras se come un plato de comida completo, compuesto incluso por sopa y jugo.



Mientras tanto, su hijo, que se suponía que la cuidaba, estaba durmiendo profundo en un sillón a unos pocos pasos de la camilla.

Aunque la mujer habló en voz alta refiriéndose a Rigoberto Urán, este ni siquiera se dio cuenta, de lo dormido que estaba. Pero luego acercó la cámara y le dijo en broma "eso es lo que usted va a hacer, que medio un momentico y ya estaba 'berraco' (dormido profundo). No, pues que belleza".



Por lo que el ciclista reaccionó sorprendido y expresó, "no se preocupe. Ahí estaba poniéndole cuidado. Me estaban ardiendo los ojos. [...] La tengo bajo control, todo está bajo control".Pero 'doña Ana' ya le había dicho antes a la mujer del video que Rigoberto estaba dormido desde "hace rato, desde que llegó".

