¿Si se llama? 'Rigo' se bajó de la bicicleta y se le midió al canto con peculiar tema

Rigoberto Urán es un ciclista profesional colombiano. Su historia fue inmortalizada en la telenovela producida por el canal RCN, llamada 'Rigo', que cuenta algunos detalles inéditos sobre su vida. Algunos actores que hacen parte de la producción son Ana María Estupiñán, Juan Pablo Urrego y Sandra Reyes.

¿El talento oculto de Rigoberto Urán?

El deportista es un ejemplo de superación al contar su historia que, desde muy joven, estuvo marcada por la dura realidad de la violencia colombiana. Tan solo cuando tenía 14 años perdió a su padre a causa del conflicto.

A través de Instagram, se conoció una grabación del ciclista junto a sus compañeros del 'set', quienes interpretan una canción. El video dejó al descubierto el talento que tiene Urán para interpretar melodías.

(Lea: Rigoberto Urán tiró la casa por la ventana: espectacular fiesta de fin de año).

En las últimas horas, el metraje se convirtió en tendencia al ver a varios actores cantar a todo pulmón la canción del 'Hijo Urrao', la balada de la novela de 'Rigo'.

El deportista, quien también es empresario y cuenta con varias empresas a nivel nacional como 'La finca de Rigo', 'El café de Rigo', 'Go Rigo Go' y 'Grosería by Rigo', sorprendió a sus seguidores al entonar algunos versos de la canción. Las redes sociales se llenaron de cientos de mensajes y elogios para el reparto.

(De interés: Actor que interpreta a 'Carmelo' en 'Rigo' contó de dónde vienen sus divertidas muecas).

La grabación fue compartida por el sitio oficial de RCN y etiquetó a los actores Julián Beltrán, Andrea Guzmán, Elizabeth Chava y Stephania Duque, quienes cantaron el tema compuesto por Rafael García e interpretado por Daniel Lema.

La escena reúne más de 44, 8 mil 'me gusta' en la red social Instagram. Además, varios seguidores de la vida del ciclista comentaron el video y felicitaron a Rigoberto Urán.

(A continuación: Rigo recibe a figura de Selección: come tremendo postre con grosería por delante; video).

"La mejor novela en los últimos 10 y 15 años de la televisión colombiana. Qué combo de actores", "La canción a Jorgito le sale muy natural", "Rigo, canta divino", "La mejor novela", "Qué nota" y "Desde 'Escalona', no sabía que una novela pudiera gustarle tanto a los colombianos", fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas.

Cabe recordar que la producción de RCN confirmó, hace unos días, que la novela de 'Rigo' será repetida desde el capítulo uno.



"Desde este 26 de diciembre podrás ponerte al día con la historia de la primera etapa del ciclista colombiano desde su primer capítulo, para poder ver lo que nos perdimos y también, para poder revivir esas escenas memorables que tanto nos movieron el corazón", detalló el canal.

Entonces, el programa que cuenta la vida del ciclista tomara unas vacaciones para regresar en el año 2024 y seguir sorprendiendo a los televidentes.

Rigoberto Urán invita a 'comer colombiano'

Más noticias en EL TIEMPO

La predicción de Nostradamus para 2024 sobre la Nasa en Marte: 'Falla en la luz'

¿Qué colores debe tener y cuáles evitar para recibir el Año Nuevo, según Feng Shui?

Nasa revela el descubrimiento de un planeta que tiene similitudes con la Tierra

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO