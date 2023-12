Actriz de 'Rigo' es la prima de Amparo Girsales y brilla con luz propia en la novela

La telenovela 'Rigo' ha sido un éxito en el país, pues las personas han conectado con la historia del ciclista Rigoberto Urán. Durante estos días, el Canal RCN anunció que tendrán un descanso y que no van a transmitir nuevos capítulos de la novela, sin embargo, van a revivir los mejores momentos y las personas la podrán disfrutar desde el inicio.



En estos primeros capítulos uno de los personajes que más suele aparecer es la 'Tía Girlesa', que es interpretada por la actriz Andrea Guzmán, quien ha tenido la oportunidad de participar en algunas de las telenovelas más exitosas del país.

No obstante, hay un detalle que muchos desconocen y es que la actriz viene de una familia llena de artistas, pues es hermana de Sandra Guzmán, quien también ha participado en la televisión del país, y es prima de Amparo Grisales, la actriz y jurado de 'Yo me Llamo'.



Vale la pena mencionar que Andrea Guzmán es reconocida por su talento y versatilidad en diversas disciplinas del arte. Comenzó su vida actoral desde muy pequeña, a los 14 años, y logró ganarse una beca para estudiar actuación en el exterior.



Luego, en 1995 participó en la telenovela 'Padres e Hijos' y desde ese momento le ha dado vida a diferentes personajes en producciones nacionales como: "Dejémonos de Vargas", "El General Naranjo", "Las Muñecas de la Mafia" y "Pedro El Escamoso".

¿Quién es el esposo de la actriz?



El esposo de Andrea Guzmán es Paolo Miscia, un italiano que conoció durante unas vacaciones en una playa del Caribe. Llevan más de 20 años de relación y en diferentes entrevistas ha revelado que fue amor a primera vista y comenzaron su relación a la semana de conocerse.



“Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil (tener a) alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, comentó en una entrevista con 'Bravissimo'.



Del fruto del su amor han nacido sus dos hijas: Micaela y Martina. Por otro lado, se sabe que Paolo Miscia estudió Negocios y Economía empresarial, según su perfil de LinkedIn. Además, trabaja en marketing digital y análisis de audiencias, y es fundador y CEO de Vertimedios, empresa que brinda asesoramiento en temas digitales, como Inteligencia Artificial.



También ha trabajado en Caracol Televisión, donde se desempeñó como vicepresidente de ‘marketing’, y Kantar Media.

