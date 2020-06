Críticas a Ricky Martin: comparó a Virgen María con alquilar vientres

En una conversación reciente con un medio español, el famoso cantante, Ricky Martin, hizo una declaración polémica que, por referirse a un tema religioso, no ha pasado desapercibida en Latinoamérica.



El pasado 21 de junio, el artista participó en una entrevista realizada por el diario ‘El País,’. Habló sobre el lanzamiento de su nuevo disco ‘Pausa’ y otros aspectos de su carrera y su vida personal.



En un punto, el entrevistador le preguntó al cantante su opinión acerca del término ‘vientre de alquiler’, haciendo referencia al método que usó para tener a sus tres hijos.

Ante el interrogante, el artista comparó el embarazo de sus hijos,Valentino, Matteo y Lucía, con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María, además de resaltar el papel importante que tuvieron las mujeres que participaron en el proceso.



“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”, afirmó el artista.

Frente al comentario, Monseñor Leonardo Rodríguez, sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia de Puerto Rico, decidió pronunciarse y opinar sobre las declaraciones que hizo la celebridad para hablar del tema.



El párroco de la arquidiócesis de la ciudad de San Juan, capital del país, explicó a través del perfil de Facebook de su iglesia que, aunque no suele referirse a personalidades del mundo del espectáculo, era necesario enviar un mensaje para aclarar la situación.



“Los latinos tenemos un ‘problema’ y es que aguantamos hasta que nos tocan a la madre”, explicó Rodríguez.

El religioso señaló que no era correcto decir que la Virgen María le alquiló su vientre a Dios, pues “se entregó toda ella a Él: su espíritu, alma y cuerpo”. Según el sacerdote, hay una gran diferencia entre las enseñanzas de la fe y lo que dijo “el señor Martin”.



“María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre”, dijo.

El sacerdote también mostró su descontento por las alternativas que se emplean para procrear, pues sostuvo que “un ser humano no es una cosa con la que se negocia”.



“Querer ser padre o madre a toda costa, sin importar los medios que se usen para serlo, puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes dicen querer tanto”, añadió el párroco.

Finalmente, Monseñor Rodríguez, se refirió al artista como “ignorante” por hacer la comparación sin un conocimiento previo y sin considerar su influencia mediática.



“Para colmo se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena”, concluyó el religioso.

Un pedestal para la Virgen María No suelo meterme en diatribas con la farándula ni con otros tampoco, pero los latinos... Publicado por Parroquia María Madre de la Misericordia en Martes, 23 de junio de 2020

El pasado 28 de mayo, Ricky Martin sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Pausa’, un disco que recopila seis temas que hablan de sus sentimientos durante el confinamiento por el nuevo coronavirus.



Dentro de las canciones se incluye el sencillo ‘Recuerda’, una colaboración realizada junto a la cantante Carla Morrison que ya acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.

