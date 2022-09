Ricky Martin atraviesa una nueva disputa legal luego de que se presuma que su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, lo volviera a demandar, pero esta vez por supuesto abuso sexual.



Sus abogados ya habían reaccionado públicamente ante la nueva querella, pero ahora es el cantante quien envió un sutil mensaje a través de sus redes sociales. Utilizó las plataformas digitales para dejar en claro que continuará con su vida a pesar de esta situación que lo vuelve a colocar en el ojo del huracán.

Apoyo a Ricky Martin Foto: Instagram: @Ricky Martin

El cantante se mostró tranquilo ante la situación, pues según afirma, tiene todas las cartas a su favor para ganar el caso y descalificar las acusaciones. Si bien no ha salido a dar un testimonio acerca del nuevo pleito legal, optó por su perfil de Instagram para enviar un mensaje a quienes lo apoyan en este nuevo tropiezo.



El primer posteo que apareció en sus historias fue del club Puerto Ricky Oficial: una imagen con las banderas de varios países en los que el famoso tiene seguidores destacaba en el fondo, acompañada con el texto: ‘Todos somos Ricky’.



Por otro lado, uno de los clubes de fans que se encuentra en España, que desde el inicio dio todos los pormenores del nuevo caso, también compartió algunas historias de apoyo hacia Martin, que más tarde fueron republicadas por él.



¿Qué dice la nueva querella?

El pasado mes de julio Dennis Yadiel Sánchez Martin ya había demandado a la celebridad por violencia doméstica, acusaciones que fueron desmentidas en la primera audiencia celebrada en agosto. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues los abogados del intérprete de ‘Livin’ la vida loca’ aseguran que la nueva demanda es otro intento para dañar su imagen por parte del joven.

Aunque la identidad del demandante es desconocida, una persona que no estaba autorizada para hablar del caso confirmó que sí era el sobrino de Martín, según informó ‘The Associated Press’.



El pasado sábado 10 de septiembre, Axel Valencia, portavoz del Departamento de Policía de Puerto Rico, informó a la agencia EFE sobre la querella por abuso sexual que había en contra de Martin. En el documento se especificaba que hubo una agresión carnal entre 2013 y 2015.



Medios locales aseguran que esta sería una represalia que habría tomado el Yadiel por la demanda que le fue interpuesta por su tío, que lo acusa de “extorsión, daños y perjuicios''. Recuerde que durante los primeros señalamientos realizados en julio, supuestamente Sánchez habría mandado a pedir dinero al cantante por su silencio a través de un tercero.



Según se registró en varios diarios internacionales, las autoridades analizaron las pruebas presentadas por el equipo legal del puertorriqueño y se determinó que Sánchez envió hasta diez mensajes diarios a su tío.



