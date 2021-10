'Me inflamé': Ricky Martin explicó lo que sucedió con su rostro

El cantante Ricky Martin, reconocido por ser parte de la agrupación 'Menudo' y por canciones como ‘La mordidita’ y ‘Livin’ la vida loca’, fue protagonista de una 'ola' de comentarios hace unos días debido a que su rostro lucía bastante diferente en una entrevista.



El pasado 25 de septiembre, el artista puertorriqueño empezó su gira por Norteamérica en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas (Estados Unidos), con un espectáculo en compañía de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.



Días después del 'show', Martin realizó una entrevista televisiva para promocionar las próximas fechas de los conciertos.



Sin embargo, lo que causó conmoción entre los internautas no fue la tan esperada serie de conciertos, sino la cara del cantante, por lo que se volvió viral en Twitter y fue protagonista de varios memes.



Varios usuarios dijeron, incluso, que se había realizado cirugías estéticas.

Luego de que el tema se volviera viral, Ricky Martin decidió hablar sobre lo que sucedió en su rostro el día de la entrevista.



En un video de TikTok, dijo: "No me he hecho nada en la cara. (...) si me pongo 'botox', si me pongo 'fillers' se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de las entrevistas, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí hubo una reacción rara en mi piel en la que simplemente me inflamé".



El artista también señaló que no quiso cancelar las entrevistas por la inflamación, pero que "lo hubiese hecho" si hubiera sabido los comentarios que iba a recibir.



Por último, afirmó que los conciertos van muy bien y seguirá "trabajando duro".



La gira finalizará el 20 de noviembre en el Honda Center en Anaheim, CA.



ELTIEMPO.COM