Ricky Martin se enfrenta a una de las mayores polémicas de su carrera, pues en estos momentos se encuentra demandado por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, de 21 años, por supuestos actos de violencia doméstica, por lo que un juez de Puerto Rico solicitó imponer una medida de restricción en contra el artista.



Según resaltan los documentos legales, el intérprete de ‘Livin' la vida loca’ presumiblemente habría abusado del hijo de su hermana, Vanessa Martín, luego de presuntamente haber terminado una relación sentimental que duró cerca de siete meses.

Sin embargo, el propio cantante y sus abogados han manifestado que las acusaciones “son totalmente falsas y repugnantes”. En una entrevista para la revista ‘Variety’, el representante legal del compositor, Marty Singer, insistió que su cliente “nunca ha estado, y nunca estará involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino”.



Cabe resaltar que el recurso legal fue interpuesto ante la justicia puertorriqueña a principios del mes de julio, pero el nombre del demandante se mantenía oculto bajo la ley 54 o ley de prevención e intervención del abuso doméstico que protege la identidad de la presunta víctima.



Lo único que se sabía era que la persona estaba en una relación sentimental con el intérprete y que temía por su seguridad, pues presuntamente Martín estuvo merodeando su casa en repetidas ocasiones.



Al descubrirse que el demandante es Dennis Sánchez, sobrino de Ricky Martin, la defensa del artista ha manifestado al medio citado que probablemente tenga algunos trastornos psicológicos que lo hayan llevado a cometer tales afirmaciones, algo que no está comprobado aún, pues el joven no ha salido a dar declaraciones a la prensa.



“Desafortunadamente, la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental”, afirmó Singer a ‘Variety’.



“La idea no solo es falsa, es repugnante. Todos esperamos que este hombre obtenga la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este horrible caso sea desestimado tan pronto como un juez pueda examinarlo”, resaltó.



El cantante tendrá que comparecer ante un juez el próximo 21 de julio de 2022. Foto: Instagram @ricky_martin

Esto dijo Ricky Martín

Ante la denuncia, el cantante de ‘Vente pa’ acá’ publicó un comunicado negando rotundamente las acusaciones: “La orden de protección dictada en mi contra se basa en alegaciones completamente falsas, por lo que responderé en el proceso judicial con los hechos y la dignidad que me caracterizan”.



“Debido a que es un asunto legal en curso, no puedo hacer declaraciones detalladas en este momento. Agradezco los innumerables mensajes de solidaridad y los recibo con todo mi corazón”, agregó.



Solo es cuestión de esperar a que llegue la audiencia que definirá si se sigue con el proceso de indagatoria o se levanta la orden presentada contra Ricky Martin el próximo 21 de julio, según lo manifestado por el portal ‘TMZ’.



¿Quién es Dennis Sánchez?

De lo que se sabe Dennis Sánchez es hijo de Vanessa Martín, hermana del cantante puertorriqueño y fue uno de los hermanos del artista, quien se dio cuenta sobre la identidad del demandante el pasado fin de semana, según informó ‘Hollywood Reporter’.



Ahora bien, de la vida del joven no se conocen muchos detalles más allá del parentesco con la celebridad. Sin embargo, según relatos del periodista Fernán Vélez, de la cadena televisiva ‘Wapa TV’, existen documentos del Departamento de Familia que señalarían que el joven sufre de problemas mentales y de conducta.



Así mismo, mencionó que Dennis habría acosado a una mujer en su lugar de trabajo. "Él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo. La amenazaba con destruirla. Se le aparecía por el lugar de trabajo", afirmó el comunicador en su canal de YouTube.



