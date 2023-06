Cuando la casualidad y el destino se unen, los internautas en las redes sociales se caracterizan por sacar conclusiones apresuradas y dar apodos a los competidores del 'Desafío The Box'.



Esta fue la oportunidad para Ricky porque al parecer trae la mala suerte al equipo al que llega, incluso con el reciente cambio en los equipos Alpha y Beta.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El desafío de sentencia y hambre fue ganado por el equipo Beta y como lo dijo la presentadora Andrea Serna, es la primera vez que los competidores de este equipo van a comer durante todo un ciclo.



La capitana del equipo Alpha, Cifuentes, comentó que "Ricky tuvo unos errores al inicio que nos pueden pasar a cualquiera, sin embargo, eso no le quita que es un excelente competidor" y afirmó que se siente muy bien con las 'nuevas contrataciones' del equipo.



Aunque en el programa se vio que Ricky tuvo mucho apoyo por parte de su grupo, en las redes sociales no piensan lo mismo y asociaron la pérdida a las anteriores que había tenido el participante y su 'mala racha'.



Estos fueron algunos de los comentarios con más 'Me gusta' y más jocosos de la plataforma:

La gastritis apareciendo en el estomago de ricky #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/t0zCPX8PwY — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

(Siga leyendo: Triste noticia en el ‘Desafío The Box’: un equipo bajó su bandera tras la derrota).

Ricky viendo que en alpha también va a aguantar hambre #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/Elm8DTjB6n — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

Yo viendo como ricky nos da spoiler de que gamma va a desaparecer #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/JdHXEpHq0A — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 16, 2023

(Lea también: Desafió The Box: 'Black' habla de su renuncia: ‘Mis compañeros me criticaban’).

Bueeeno y ricky no fue el que dijo que iba para arriba #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/lqPr9bvM5i — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

Aja y ricky no que iba a dar el 100% en las pruebas #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/in5wQmXoDl — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Desafío The Box': así fue el primer capítulo, furor, polémicas y risas en redes.

¿Quién va ganando en 'la guerra de las telenovelas' entre RCN y Caracol?

‘El Rey Vicente Fernández’ sigue en el top 10 de Netflix en Hispanomérica.