Richard Branson casi se mata en su bicicleta: comparte fotos de sus graves heridas

El magnate británico Richard Branson mostró en su cuenta de Instagram que sufrió heridas en la cadera y el codo después de estrellarse en un bache mientas montaba en bicicleta en una isla del Caribe.



En las imágenes se ve al multimillonario de 73 años con una herida profunda en su codo izquierdo mientras posaba junto a un hombre que al parecer es su amigo y tiene varios cortes en sus nudillos y en la cara.

Asimismo, compartió detalles del accidente, el cual sucedió en Virgin Gorda. “Golpeé un bache y me estrellé fuerte, lo que provocó otro hematoma en la cadera y un corte desagradable en el codo, pero sorprendentemente nada se rompió", comentó.



También, agregó: “Íbamos en bicicleta con Alex Wilson, quien se cayó detrás de mí, pero afortunadamente él también estaba bien. Me considero muy afortunado y agradecido por mantenerme activo y saludable".

Vale la pena mencionar que este no es el primer accidente que sufre Branson en su bicicleta, pues, según el diario 'Daily Mail', en el 2021 sufrió un accidente mientras estaba en un evento de recaudación de fondos en las Islas Vírgenes Británicas.



En ese momento, el cofundador de Virgin Group temía haberse roto la espalda o haber quedado paralizado después de que fallaran los frenos de su bicicleta. Para él lo que le salvó la vida fue su casco y su compañero Felix Stellmaszek cuando chocaron.



Por otro lado, en 2016 se rompió la mejilla y se desgarró varios ligamentos mientras participaba en el desafío Virgin Strive en Leverick Bay.

Ahora bien, por su más reciente caída, varios de sus seguidores se han mostrado preocupados y le han dejado diferentes mensajes en los comentarios de su publicación.



"Los valientes tal vez no vivan para siempre…. Me encanta eso"; "¡Estoy tan contenta de que estés bien!"; "Me alegro de que estén bien y de acuerdo, montar en bicicleta es muy divertido (la mayor parte del tiempo)"; "Me alegra que ambos estén bien, no es el destino, sino el viaje", escribieron los internautas.

