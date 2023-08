El mundo del entretenimiento está lleno de matices, por eso, en varias ocasiones, las relaciones entre las figuras prominentes en esta industria pueden causar cierta curiosidad.



Es por eso que hace algunos meses se hizo viral la supuesta pelea entre los comediantes Ricardo Quevedo y Alejandro Riaño, pues varios aseguraban que dejaron de hablar durante un tiempo debido a sus diferencias por varias discordias que había en el campo.



Contrario a los rumores de una pelea directa, como se dijo en su momento, nada de eso pasó, pues al parecer fue un malentendido entre los comediantes lo que dañó su relación. Quevedo y Riaño no llegaron a tal extremo, en realidad nunca hubo un enfrentamiento frente a frente que ocasionará un problema formal, todo se dio por medio de comentarios entre otras personas del gremio. Así lo contaron en el último video de 'Juanpis González'.

Todo comenzó por un disgusto que tuvieron Iván Marín y Ricardo Quevedo, en ese momento su relación estaba pasando por un momento difícil, tanto así que el humorista buscó a Riaño con el fin de desahogarse de la situación que estaba viviendo al finalizar las grabaciones de '5 minutitos más'.

Todo el panorama fue un poco confuso, pues varios de sus amigos comediantes estaban notando los cambios de actitud que tenía Ricardo en ese momento, por eso Alejandro decidió expresar su apoyo a Iván y poco a poco se fue distanciando de Quevedo sin darse cuenta.



Riaño, mencionó en su video que su interacción con Quevedo era limitada en ese momento, lo que dificulta resolver los problemas que se acumulaban. Semanas después, ‘Ricardo Quevedo, 'Cejas pobladas’, fue invitado a una grabación de ‘Juanpis Show’, pero al finalizar la entrevista, tomó la decisión de pedir que esta no se diera a conocer, pues no se había sentido 100% cómodo con lo que había pasado.

Aunque Ricardo manifestó que ese era el centro del conflicto, Alejandro Riaño afirmó que nada de eso había tenido que ver, en realidad no sintió molestia por lo que había pasado y todo se trató solo de un problema de comunicación entre el grupo de humoristas.

¿Cómo está todo ahora?

En la última entrevista realizada por ‘Juapis González’ se ve a Ricardo muy cómodo al hablar de las diferentes situaciones que ha vivido a lo largo de su vida. Además, aprovecha para hablar sobre lo que estaba pasando en ese momento, donde recibió una serie de malas noticias que lo llevaron a caer en una fuerte depresión.



“Fue una época muy jodida, muy difícil también porque uno no sabe qué le pasa y uno dice ¿Qué está pasando?, y la presión de todo el mundo, quienes me decían “usted tiene que seguir”, “hágale, no se puede rendir” y yo no, no puedo”, manifestó Quevedo.

Ahora, después de superar ese difícil momento lleno de depresión y ansiedad, el comediante le deja un mensaje a sus seguidores. “Es válido rendirse, tener un mal día, sentirse mal, es válido”, afirmó 'Cejas pobladas'.



Hoy en día, después de superar las tensiones y enfrentar los desafíos, Riaño ha vuelto a un lugar más sólido, al igual que Ricardo. Por eso los hombres aprovecharon esta oportunidad para expresar el agradecimiento que sienten el uno por el otro. Ahora tienen una amistad bastante sólida, dejando de lado cualquier inconveniente o malentendido que hicieron en el pasado.



