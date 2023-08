Ricardo Quevedo es un conocido comediante y humorista colombiano. Nació el 09 de diciembre de 1985 en Bogotá. Es reconocido por su estilo de comedia basado en observaciones cotidianas, anécdotas humorísticas y comentarios sarcásticos sobre la vida moderna.

Durante los últimos años, Quevedo ha ganado gran popularidad en Colombia y en otros países de habla hispana por su participación en shows de comedia, presentaciones en vivo y en redes sociales.



Ricardo Quevedo ha participado en diversos programas de televisión y películas colombianas, y es considerado uno de los comediantes más destacados del país.

Durante los últimos días, el bogotano confesó en una entrevista con ‘Juanpis González’ varios aspectos de su vida personal, que ha mantenido en secreto e intimidad de su familia.



Durante la conversación con el también comediante Alejandro Riaño, Ricardo Quevedo o ‘Cejas pobladas’ como también es conocido, indicó que hace varios años fue diagnosticado con epilepsia, razón por la cual tiene que tomar medicamentos de forma continua.



“Yo sufro de epilepsia, una vez en un ataque me fracturé el hombro. No me volvió a pasar, yo no estaba tomando medicamentos, fueron unas tres veces que me sucedió, hasta que ya comencé a tomarlos y desde entonces soy feliz. Yo debo tomar medicamentos todos los días”, mencionó.

De igual manera, compartió varios detalles de su niñez, adolescencia y juventud, indicando que la epilepsia no ha sido el único problema de salud al que se ha tenido que enfrentar, pues tiempo atrás se enfrentó a la depresión y ansiedad.



“Hace tres años, Alejo me había invitado a grabar este programa, yo estaba atravesando un momento muy difícil, yo a Alejo siempre lo he querido muchísimo. En ese entonces cuando él me invitó yo dije que sí, pero estaba con una depresión, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia, ese tiempo para mí no fue chévere, yo estaba en modo automático, estaba muy mal. Le dije, no me siento cómodo con la entrevista, me parece que no debería salir porque fue un momento muy ‘heavy’ de mi vida”, contó el comediante.

Sin embargo, indicó que gracias al apoyo de su familia y amigos cercanos ha logrado superar estos padecimientos, agregando: “ya estoy muchísimo mejor, mucho más enfocado y mucho más tranquilo. Hasta ando más sonriente y todo. Vienen cosas grandes y ahora ya tengo las herramientas para enfrentarlas”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

