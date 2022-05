"De repente nos viralizamos en Colombia con un video mío del año 2018", respondió el cantante argentino, nacionalizado venezolano y colombiano, Ricardo Montaner en su cuenta de Instagram tras la polémica que se desató con la influencer Aida Victoria Merlano.

Recordemos que Montaner pedía a Colombia votar responsablemente para no seguir "el ejemplo de Venezuela".



Sus palabras no cayeron muy bien a la joven barranquillera, quien le respondió que desconocía a las regiones marginadas de Colombia con sus palabras: "Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otras es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce".

La respuesta del cantante venezolano a las críticas

Según contó, ese clip fue grabado después de que el intérprete visitara a los migrantes venezolanos que se encontraban en la estación de autobuses de Barranquilla tras haber huido del país vecino.

Además, habría sido publicado precisamente antes de las elecciones del 2018, en las cuales la segunda vuelta fue disputada por el actual presidente de Colombia, Iván Duque, y el actual candidato a la presidencia Gustavo Petro.



"Si bien el video es muy viejo, lo cierto es que Venezuela sigue hundida en la más profunda crisis económica y social. Y cientos de presos políticos van muriendo de 'mengua' en los calabozos del régimen de Maduro", continuó en su tuit.

Y de repente nos viralizamos en #Colombia con un video mío del año 2018.

Ese video,”sin ediciones”,lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de #Barranquilla .Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

Dijo no saber nada de política, pero expresó que cree en las libertades y que las ejerce, ratificando que es colombiano y que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del país.



"Finalmente, cada país tiene al presidente que se merece por votar bien o por votar mal. Para eso van a ejercer su derecho democráticamente. Inclusive, cuando podría ser por última vez, como sucedió en 'La pequeña Venecia' hace 24 años", concluyó en el polémico hilo de Twitter.



