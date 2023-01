Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por primera vez el pasado 9 de abril, recientemente, la pareja había comentado que su bebé no tiene ningún género asignado, ya que quieren que cuando sea más grande lo pueda escoger. Sin embargo, Ricardo Montaner, en las últimas horas se ha vuelto tendencia al pronunciarse sobre el sexo de su nieta.

En su momento, la pareja explicó que sin importar si fuera niño o niña le iban a colocar el mismo nombre de su tema musical, Índigo.



“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, comentó Evaluna en una entrevista con ‘EFE’.



La decisión de la pareja ha sido bastante criticada, pues la bebé nació con el género femenino. Pero, Camilo y Evaluna prefieren no imponerle un sexo a su hija, para que cuando sea más grande pueda elegir su identidad propia.



A comienzos de este año, Ricardo Montaner y su familia pasaron unos días de vacaciones en Samaná, República Dominicana. El intérprete de ‘Me va a extrañar’ compartió en sus redes sociales una fotografía con Índigo cuando estaban caminando juntos en el aeropuerto y en la descripción escribió: “Ella y yo nos vamos de vacaciones … #IndigoySuAbuelito”.

Lo que llamó la atención de los internautas fue el pronombre que utilizó Montaner para referirse a su nieta. Esta situación generó un gran debate en los comentarios pues varios internautas afirmaban que no estaba respetando los deseos de Camilo y Evaluna.



Sin embargo, otras personas piensan que no está bien que no tenga género y argumentan que sí nació niña está bien que se le llame de esa forma.



“Será elle porque es no binario según los padres”, “Si es una niña y hay que llamarla como tal, que pésimo con los padres para pretender ir contra la naturaleza”, “Es una niña por Dios, tiene todas las características de niña porque van a cambiar su género, que locura...”, “Muy bien Ricardo Montaner, es una niña y como tal debes tratarla sin hacer caso a lo que dice la generación de cristal”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

