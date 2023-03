En abril del año pasado, la famosa pareja de cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner hicieron público el nacimiento de su hija Índigo con un comunicado para las redes sociales.



Desde ese momento, la pareja decidió mantener en secreto e intimidad todos los acontecimientos relacionados con Índigo, detallando lo más mínimo en las redes sobre el crecimiento y el avance de su pequeña, nacida en Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Montaner es el padre de Evaluna y el abuelo de Índigo. Foto: instagram: @Montaner

(Le puede gustar: En videos, así fue la presentación de Camilo en Viña del Mar 2023).

Precisamente, por querer llevar a cabo esta intimidad, deseada por los padres de la niña; Ricardo Montaner, el abuelo de Índigo, ha arremetido contra el programa ‘Despierta América’ de la cadena televisiva ‘Univision’, pues hicieron unas publicaciones donde dejaban ver el rostro de la bebé, algo que para Ricardo fue una falta de respeto.



El programa mostró un video donde se podía detallar a los dos jóvenes padres caminando por las calles de Miami. En este clip se observa a Evaluna cargando en sus brazos a su pequeña hija y por desgracia para ellos reveló gran parte de su cara, especialmente su aspecto y mostrando lo mucho que ha crecido desde el día de su nacimiento. En otra parte de este video se observa a la hija de Ricardo Montaner cargando nuevamente a la pequeña, pero esta vez protegiendo su rostro con la mano.



Obviamente, su abuelo al ver estas imágenes explotó al segundo contra este vídeo revelado por este programa matutino. Ricardo sin ningún miedo comentó directamente en la publicación, para demostrar su inconformidad.

(Le puede gustar: Camilo y su experiencia en Uruguay con fanático sordo).

"¡Eso no es ético [..] ! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí?", dijo el cantante reaccionando a la publicación de ‘Despierta América’.



"Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible", concluyó el cantante.

Como consecuencia de esto, los cibernautas no dudaron en opinar sobre este hecho, algunas personas lo hicieron a favor del cantante y otras en su contra.

(Siga leyendo: El extraño baile de Evaluna a Camilo que causa furor en las redes sociales).

“Pero si ustedes hacen hasta realities de sus vidas , decidieron ser personas públicas, por ende están en el ojo del público. Evaluna asistía a entrevistas cuando era una niña y usted la llevaba”, “Debería demandarlos”, “Creo que se debe respetar las palabras de los padres si no es no, y punto, ya llegará el momento que ellos decidan enseñar a su hija, ¿cuál es el problema?”, son algunos de los comentarios destacados en esta publicación llena de polémicas.

Más noticias en EL TIEMPO

‘No sea sapo’:# peatón que no usa puente insulta a reportero de 'Noticias RCN'

¿Por qué el papa Francisco perdió parte de un pulmón cuando joven?

La brutal muerte por descompresión de un grupo de buceadores que aterró al mundo

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO