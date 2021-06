Ricardo Montaner defiende a Camilo tras comentario ofensivo

Ricardo Montaner, con 63 años, es uno de los cantantes de balada que les ha robado muchos suspiros a sus seguidores. Lo ha hecho tanto con sus canciones como con su ejemplo de amor incondicional para su familia.



Y en redes sociales, de hecho, llamó la atención el anuncio de un particular concierto que Montaner realizará en compañía de su familia.



Vale recordar que sus hijos Mau, Ricky y Evaluna se han dedicado a la música así como él.



Y dentro del repertorio del concierto también estará Camilo, artista y esposo de Evaluna, reconocido por temas como ‘Ropa cara’ y ‘Vida de rico’



Sin embargo, algunos seguidores de Montaner no recibieron de buena manera la participación de Camilo en el concierto.



Una internauta comentó una publicación realizada desde la ‘fan page’ de Montaner diciendo: “Mi querido Ricardo, yo te adoro. Amo tus canciones, te respeto; pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo”.



Su peculiar petición no fue bien recibida por el suegro de Camilo.



En respuesta a su fanática, Ricardo contestó:



“Antes de quitar a mi familia, prefiero quitarlos a ustedes, con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios lo bendiga y cuide y transforme sus amargados corazones. Los amo”.



Los seguidores de la familia de Montaner han aplaudido que defendiera a su yerno y que demostrara que su familia siempre será su prioridad.



La presentación conjunta se realizará el próximo 31 de julio.



