Camilo y Evaluna Montaner son, hoy por hoy, una de las parejas del mundo del entretenimiento más conocidas de la comunidad hispanohablante. Sin embargo, en las últimas semanas se ha venido especulando que las celebridades no pasan por su mejor momento matrimonial y que estarían pensando en tomar caminos diferentes.



En medio de estos supuestos, apareció Ricardo Montanter mostrando una de las facetas que más le gusta desarrollar: la de abuelo. Así lo demostró el intérprete de ‘Tan enamorados’ en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con algo más de 8,4 millones de seguidores.



Según comentó, “la abuelitis” sí existe y se mostró profundamente ansioso por pasar tiempo no solo con Índigo, primogénito de su hija menor, sino con sus otros seis nietos. El venezolano publicó una foto en la que dejó un conmovedor mensaje que enterneció a algunos internautas.

Camilo y Evaluna se casaron el 8 de enero del 2020. Foto: Instagram: @Camilo

“Sí la ‘abuelitis’ existe, hoy fue uno de esos días… abuelitis total.. #Indi hizo de mí lo que le vino en ganas... me puso a gatear detrás de ella, mientras sus papás se reían de mí. Me confieso...soy un abuelo de 7 que hacen conmigo lo que quieren.@marlenesalome @evaluna @camilo”, escribió.



En la fotografía se puede ver la cabeza de la bebé, quien sujeta su pierna. No se ve su rostro, pues desde que nació sus padres optaron por evitar que su cara sea reconocida por la opinión pública por temas de seguridad y para evitar que su vida se vea influenciada por la fama que puede llegar a generar su imagen.



¿Montaner acaba con los rumores?



Días previos a esta publicación, Ricardo Montaner salió en defensa de Camilo y Evaluna, su cuñado y su hija respectivamente, para derrumbar todos los rumores que estaban girando en torno a la separación de la pareja. Lo que dijo no caló muy bien entre algunos usuarios de internet, quienes se mantuvieron incrédulos ante las afirmaciones, ya que, según dicen, a las celebridades no se les ha vuelto a ver unidos en las plataformas digitales.



“La gente ociosa se dedica a inventar historias que solo existen en la imaginación del perezoso… El que, sí tiene oficio, debe aguantar cuanta pepera se diga sobre él. Un titular inventado es suficiente para provocar cataratas de mugre. La felicidad es imperdonable”, dijo Ricardo Montaner.



