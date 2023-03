El reconocido cantante Ricardo Arjona continúa de gira con su Tour Blanco y Negro 2023, en el que se incluyen sus dos álbumes musicales más recientes. El artista guatemalteco ha registrado sus momentos épicos de la gira en su cuenta de Instagram , así como el calendario de los conciertos faltantes por Latinoamérica.



Uno del los países más esperados es México, pues allí tiene programadas 11 fechas de presentación.

Facebook Twitter Linkedin

El concierto en Guadalajara tuvo lugar el 18 y 19 de marzo de 2023. Foto: EFE/Mario Guzmán

Fue precisamente en territorio azteca que se encontró con una fanática que lo estaba esperando días antes del concierto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pero con tan mala suerte que no pudo verlo.



"Me fui dos días al aeropuerto a buscarte, estuve como 6 o 7 horas cada día", dijo la fan al cantante.



"¿De verdad?, y no aparecí, pues que bueno que te hablé ahorita, le respondió Ricardo a la fanática.



La seguidora logró abordar al cantante, tras percatarse de su llegada a las instalaciones del Auditorio Telmex donde el artista tenía su concierto programado en horas de la noche.



Ante la emoción de la fanática por su encuentro, Arjona la sorprendió con un gran regalo: cambiarla a un lugar más cómodo y cercano a la tarima, para que ella pueda ver el show con todos los detalles.



"¿Me dice que está en el Gallinero? No, la vamos a llamar y la recomendamos a un lugar más bonito" dijo el arista.



No es la primera vez que Ricardo Arjona se muestra tan cercano a sus seguidores, pues en otra ocasión se topo con un revendedor que le estaba ofreciendo boletas para su propio concierto fuera del estadio donde se presentaría.



El cantante entre risas le dijo al sujeto que le estaba yendo bien en la venta, mientras se tomaba una foto con él.



Sin duda alguna, un artista distinguido no solo por su música, también por la amabilidad con sus fanáticos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias