El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se convirtió en el centro de críticas debido a la letra de uno de sus más sonados éxitos, la canción Mujeres, tema que ha sido tomado para evidenciar el machismo de esta letra.



Todo comenzó a través de la aplicación TikTok, en la cual se viralizó la tendencia con la cual se busca ridiculizar y hacer menos al sexo femenino y se enfatizan los errores que estas cometen. El video tiene de fondo el tema en mención de Arjona.



En dicho trend comenzó a ser tachado de machista y en los comentarios se puede leer que los usuarios rechazan este acto, “sé que tenemos errores pero me parece innecesario este trend” y “no es la única canción de Arjona que es machista”.



La parte de la canción que dice “No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor tuvo que ser Dios” está siendo utilizada, a manera de broma, para acompañar imágenes en las que mujeres cometen errores en la calle, como no estacionarse bien.



Es de anotar que esta no es la primera vez tachan al guatemalteco de machista, ya que las letras de algunas sus canciones se pueden escuchar connotaciones machistas, como en el tema Tú mi amor, donde dice “Me gusta verte en la cocina con sartén en mano” y en la canción Nube de luz, donde dice “Mientras preparas el café en pantaletas en la cocina”.



Tanto el trend como la letra de la canción han sido duramente criticados debido a la falta de sensibilidad ante temas tan delicados como la violencia de género que afecta a millones de mujeres.



