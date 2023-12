'Ricardo Arjona no se retira': equipo del cantante aclara confusión sobre pausa musical

El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona ha decidido pausar su actual gira de conciertos debido a problemas de salud relacionados con su espalda, que le exigirán someterse a una operación quirúrgica. Este anuncio fue confirmado por su equipo a la agencia 'EFE', aclarando que el intérprete de 'Mujeres' no planea retirarse de la música.

(Lea también: Despiden a Ricardo Arjona con oleada de memes tras anuncio de retiro de la música).



"Ricardo Arjona no se retira", señaló el equipo del artista en una declaración escrita enviada a la agencia mencionada anteriormente. Y añadió: "No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso".

Este tour, que inició en 2022 en Europa y continuó por Estados Unidos y América Latina, culminó recientemente con dos presentaciones en Santiago de Chile, completando un total de 159 conciertos. Hasta mediados de 2023, las giras del guatemalteco habían generado ingresos de 154.6 millones de dólares, con la venta de dos millones de boletos, según Billboard Boxscore.

La especulación sobre el retiro del cantante surgió tras una publicación ambigua en sus redes sociales al finalizar su gira 'Blanco y Negro Tour' en Chile. Arjona, de 59 años, compartió en Instagram un mensaje enigmático que generó preocupación entre sus seguidores.

(Siga leyendo: Esta es la delicada enfermedad por la que Ricardo Arjona se retiró de la música).

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", escribió en la red social el cantante.

Sin embargo, desde la oficina del artista en Miami, se señala que las pausas son habituales en la carrera de un músico, y Arjona no es la excepción. A lo largo de sus más de 30 años de carrera y numerosas baladas populares, el intérprete de 'Fuiste tú' ha tomado descansos de dos a tres años entre proyectos, como sucedió entre 'Animal nocturno' e 'Historias'.

Cabe recordar que la gira 'Blanco y Negro', en la que promocionaba sus álbumes 'Blanco' (2020) y 'Negro' (2021), ya había sufrido un aplazamiento debido a la pandemia de covid-19.

Los problemas de salud de Ricardo Arjona

Durante septiembre, se informó sobre una situación médica crítica que impidió a Arjona cumplir con las últimas fechas de su gira 'Blanco y Negro', afectando sus presentaciones en Argentina, Chile y Bolivia.



"Ricardo Arjona fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero los resultados no fueron suficientes por lo que necesitará unas semanas más de recuperación", explicó su equipo en un comunicado.

(De interés: 'Les digo adiós y gracias': Ricardo Arjona anuncia su retiro y revela enfermedad).

En los dos meses siguientes, Arjona recibió un total de seis infiltraciones de columna, lo que le permitió continuar con sus actuaciones en pie y posponer la cirugía necesaria para atender a sus compromisos.

Sin embargo, después de sus recientes conciertos en el estadio Bicentenario La Florida de Santiago, el artista, quien es ganador de un Grammy y de un premio a la trayectoria de Billboard Latino, declaró que no podrá seguir adelante con la gira.



El artista expresó su gratitud por el apoyo recibido a lo largo de su carrera, recordando sus humildes inicios como profesor de escuela pública en Guatemala, y el éxito inesperado que alcanzó a través de su música.



"La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó", señaló agradecido.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué significa 'A la nanita nana'? Este es el origen del villancico en Colombia

La tristeza navideña: cómo manejarla y evitar que se convierta en depresión

Diego Guauque dedica emotivo video a su mujer: 'Necesita un esposo y ahí voy a estar'

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.