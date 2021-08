¿No lo reconocieron? Arjona cantó en estación de metro y pasó desapercibido

Ricardo Arjona es uno de los cantantes que suele ‘romper corazones’ con varias de sus letras. El guatemalteco, de 57 años, es aplaudido y criticado a la vez por algunas de sus canciones.



Eso sí: su fama a nivel continental es innegable. Más de uno ha cantado ‘a grito herido’ alguno de sus temas. En las redes sociales muchos ‘gozan’ comparando sus letras más poéticas –para algunos excesivas– con situaciones rutilantes y cotidianas.

En esta ocasión, Arjona fue tendencia y no precisamente por el lanzamiento de alguno de sus temas. Resulta que hizo una especie de ‘concierto’ en plena estación de Metro de Nueva York, sin embargo, casi ninguno de los transeúntes lo reconoció.



Es más: una anciana le dijo que era un muy buen “imitador” de Arjona, pero no el mejor.



El artista publicó el video de su ‘tropiezo’ en redes sociales, causando una que otra risa entre sus fanáticos.

Arjona ‘realmente sí está tan solo’…o estuvo

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, escribió Arjona en el inicio de la publicación en su cuenta de Instagram.



El artista publicó dos metrajes de su ‘concierto’. Según se ve, acomodó una silla en uno de los espacios de la estación. Se ubicó de forma estratégica, pues quienes pasaran a su lado tendrían, sí o sí, que escucharlo y, ¿por qué no?, detenerse.



Claro que nadie notó que era el mismísimo Arjona quien hacía el espectáculo informal.

Ricardo Arjona, cantante guatemalteco.

De hecho, en los videos cortos se ve que algunas personas pasaron a su lado, apenas si lo determinaron, y siguieron su camino.



Como no podía ser de otro modo, el artista difundió los metrajes con un filtro grisáceo. Nostálgico.



Lo que más divirtió a los internautas, a pesar de tratarse de un infortunado momento para el artista, fue la anécdota con la cual Arjona ‘cerró con broche de oro’ la publicación: “Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”.

Varios internautas alentaron a Arjona diciendo que, si ellos hubiesen pasado por ese espacio de la estación del Metro, seguro sí lo hubieran reconocido.



A ello se le sumaron otros fanáticos quienes afirmaron que su voz es inconfundible y, a pesar de la evidencia, seguro no hubiese pasado tan desapercibida.

En redes sociales, Arjona suele publicar videos de conciertos antiguos y metrajes relacionados con eventos ‘pre-pandemia’. Además de ello, hace poco dio a conocer un video en el cual transita con frescura por las calles de Guatemala. Indicó que pudo hacerlo gracias a las “ventajas de la mascarilla”.

