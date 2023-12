'Les digo adiós y gracias': Ricardo Arjona anuncia su retiro y revela enfermedad

Ricardo Arjona es un cantautor guatemalteco de baladas, durante 40 años se coronó como uno de los reyes del género en Iberoamérica, gracias a sus éxitos 'Mujeres, 'Jesús es verbo, no sustantivo', 'Te conozco', entre otros, se destacó en su género.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el cantante dio una mala noticia a sus seguidores, pues se retirará de los escenarios debido a una enfermedad que lo aqueja desde hace varios años.





En medio de su concierto en Chile perteneciente a la gira 'Blanco y Negro: Volver Tour 2023', Arjona se despidió de los escenarios agradeciendo a todos sus seguidores y al personal médico que lo logró mantener estable para sus shows.



"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no", inició el mensaje.



El cantante de 'El problema' añadió que no conoce si este retiro será temporal o definitivo, pues tendrá que encontrar un gran motivo para volverse a subir a un escenario.



"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", agregó.



"La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", rezó en su texto de agradecimiento.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Ricardo Arjona?

El cantante guatemalteco reveló que una de las razones que lo llevaron a su retiro fue una enfermedad que padece desde hace varios años, pues, desde septiembre, su estado de salud se ha visto comprometido y tuvo que suspender algunas fechas de la gira por infiltraciones en la columna vertebral.



“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, detalló.

