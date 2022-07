Riaan Swiegelaar, cofundador del grupo satánico South African Satanic Church (Sasc), confesó por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook que se había convertido al cristianismo, tras haber tenido un encuentro muy especial con una mujer.



El pasado 4 de julio, Riaan respondió a las preguntas que tenían muchos de sus seguidores acerca de su repentina decisión. Él se había vinculado al satanismo hace cuatro años, según dijo, porque tuvo “resonancia” con esta religión en un momento en el que se encontraba “quebrantado y triste”.

(Puede leer: Papa desmiente rumores sobre su posible renuncia).

¿Cómo fue el encuentro?

En la publicación, Swiegelaar explicó que en mayo de este año asistió a una cadena radial como líder de la Sasc y allí tuvo una corta conversación con una mujer que le cambió su forma de ver la vida.



“Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’, porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, luego de que dije eso y me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, recordó.

Facebook Twitter Linkedin

El abrazo que le dio la mujer lo hizo sentir como nunca antes. Foto: iStock

Según el fundador, ella le afirmó que era “un placer conocerlo en persona”. Una semana más tarde, Riann se enteró a través de sus estados de WhatsApp que aquella mujer era cristiana, cosa que le pareció muy extraña: “Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional. Pese a las cosas que dije, ella hizo eso y se me quedó grabado”.



(Le puede interesar: El sacerdote gay que creo un 'ejército' para defender a la comunidad LGBTI).



Días después, el hombre se encontraba haciendo “un ritual para obtener más poder” cuando presenció otra experiencia espiritual que lo descolocó.

“Apareció Jesús ante mí, que era extremadamente arrogante, y le dije: ‘Si eres Jesús, debes demostrarlo’”, dijo. Jesucristo, por su parte, lo “inundó con la energía y el amor más hermoso”.



De acuerdo con lo experimentado por Riaan, en ese momento supo que el encuentro que había mantenido con la mujer de la estación de radio le había ayudado a reconocer el “amor de Cristo”.

(¿No ve desde la app? Vea el video aquí).

(Le recomendamos leer: El papa nombrará a 2 mujeres para que le ayuden a elegir a nuevos obispos).

Al terminar de describir su experiencia celestial, el exlíder satánico, que es homosexual, aseguró que antes “no se creía digno del amor de Dios” por vivir su vida bajo esa orientación sexual, pero que ahora -luego de entablar varias conversaciones con el altísimo- había entendido que “el reino de Dios está abierto para todos”.

Más noticias

Yina Calderón revela crítica de asesor de imagen que le causó depresión

Ministra explica por qué ‘quise cultivar un amor y me he quedado solo’

El niño a quien un accidente le arrancó los brazos y cómo logró sobrevivir

Laura Barjum habla de la condición que le causa fuerte dolores

Johana Fadul, molesta por multa que recibió en México

Tendencias EL TIEMPO