Resultado del debut de Reykon en el boxeo contra Joe Fournier

Reykon debutó en la noche del sábado como boxeador al enfrentarse a Joe Fournier, empresario y exbasquetbolista británico. La pelea tuvo lugar en Atlanta, Estados Unidos. Le contamos cuál fue el resultado del encuentro.

Luego de un desacuerdo en un bar hace un par de semanas entre el reguetonero colombiano y el empresario británico, ambos se dieron cita el sábado 17 de abril en el ring del Triller Fight Club, en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos).



Esta pelea representó el debut de Reykon en el boxeo y el regreso de Fournier al cuadrilátero. Para el enfrentamiento, el cantante colombiano contó con cerca de un mes de preparación.



Por su parte, el londinense había debutado en 2015 en la disciplina, pero no peleaba desde 2016.



Fournier fue quien dominó completamente el corto encuentro. En el segundo round, Fournier noqueó a Reykon, quien se levantó con notoria dificultad perodispuesto a continuar la pelea.



En total, iban a ser seis rounds. Sin embargo, al finalizar el segundo, Reykon se retiró.

#Boxeo 🥊🇨🇴 El artista paisa, Reykon, debutó en la noche del sábado como boxeador ante el británico Joe Fournier en el ring del Triller Fight Club, en Atlanta, Estados Unidos.👉🏽 https://t.co/50lCqU3sBm pic.twitter.com/LVylL7Ye64 — Mística Deportiva (@MisticaDeport) April 18, 2021

El ganador indiscutible fue Joe Fournier, quien expresó su deseo de enfrentarse ahora contra el influencer estadounidense Jake Paul.



Hasta el momento, Fournier ha tenido nueve peleas en toda su carrera. Ha ganado en todos los enfrentamientos, pero ninguno ha sido con un boxeador profesional.



Reykon, en sus redes sociales, publicó un video posterior a la pelea y lo acompañó con el siguiente mensaje: "yo siempre gano, hasta cuando pierdo".



EL TIEMPO