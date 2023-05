A finales del mes de abril, se supo que Javier Antonio Matta Correa cumplió el sueño de cualquier vallenatero, pues se coronó como el Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en 2023. Su compromiso, dedicación, la ovación del público asistente y por su puesto, su talento, fueron los factores que hizo merecedor de tal premiación.



Este hombre, de 33 años, se llevó la máxima calificación en este festival al interpretar ‘El paseo Jardín de Fundación', de Luis Enrique Martínez, hecho que marcaría su vida profesional, ya que gracias a su acordeón y a sus capacidades logró conquistar al público y a un jurado temerario.

(Siga leyendo: Rey vallenato 2023: Javier Matta consiguió la corona del festival).

No obstante, el joven nacido en Santa Marta dejó conocer otros aspectos de su vida y ofreció disculpas por un suceso personal que captó la atención de varios internautas colombianos.



A través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, este talentoso acordeonero confirmó que está teniendo algunos problemas con situaciones y comportamientos que tenía en su pasado, pues manifiesta que él es el único culpable de todo lo que le está ocurriendo.



“Los que me conocen saben que he tenido problemas con las mujeres, que he tenido relaciones muy efímeras y que cuando se referían a mí lo primero que hacían era decir ‘hey, Nacho Vidal’, ‘Javier porno’, y eran cosas causadas por mí, porque yo mismo me encargué de divulgar eso, de jactarme de mi condición”, dijo Matta hace dos días en su red social.

(Le puede interesar: Javier Matta cumplió con 'el deber' de ser rey vallenato

Además, el artista siguió confesando verdades y una de ellas fue la que más llamó la atención, pues mencionó que creó un sticker obsceno y que ya está “regado por todo lado”. Situación que por su complejidad y su popular nombre, le está afectando directamente su imagen, pero que gracias a un cambio de mentalidad espera no repetir algo de tal magnitud.



“Hay un sticker que se anda regando por ahí donde obviamente estoy mostrando mis genitales. Ese fue un sticker que hice en diciembre del año pasado, pero después del 14 de enero conocí una persona muy importante que me permitió conocer a Dios de otra manera, me permitió entender que la vida que llevaba no era la que merecía y que todas las decisiones que había tomado me estaban llevando a un camino terrible”, expresó con sinceridad Javier.



Matta por todo este hecho reconoció sus errores y ofreció disculpas por dejarse llevar de su pasado, ya que dijo que hace un año se encontraba en un vacío sentimental y está muy arrepentido de todo lo que hizo, contó y expresó.

Javier Matta Correa, manifestó que está teniendo muchos cambios en su vida, en este caso para bien. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

(Tenemos para usted: Ana del Castillo canta canción de Karol G en versión vallenato: así le fue).

El video del artista quedó como publicación en su cuenta oficial de Instagram. Al día de hoy tiene más de 30 mil reproducciones y varios comentarios de sus seguidores y personas que lo apoyan en el momento tan complejo que se encuentra.



“La importancia no está en la caída, está en la forma en que te levantas y lo cierto es que Javier Antonio post 2022 es otro ser humano”, “¡Para adelante, hermano, Dios le dé fuerza para avanzar hacia su propósito!”, “Cuanto me larga escucharlo así mi hermano querido, de verdad que me llena de gozo”, son los comentarios más gustados por los cibernautas.

