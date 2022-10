Un hombre que vive en Australia pero que asegura ser de Reino Unido, está pidiendo que lo reconozcan formalmente como el hijo del Rey Carlos III y Camila Parker Bowles. Simon Dorante-Day lleva años contando su historia, que se ha hecho más relevante tras la muerte de la reina Isabel II.



Dorante-Day está convencido de que fue concebido en 1965 y luego dado en adopción cuando Carlos tenía 17 años y Camila, 18. El australiano afirma que tiene las pruebas necesarias para demostrarlo.



Luego del fallecimiento de Isabel II, el hombre volvió a arremeter contra la familia real. Incluso señaló que antes de morir, tuvo una reunión secreta con la Reina en la que le confirmó sus sospechas.



En entrevistas de las últimas semanas, Dorante-Day indicó que le realizaron varias cirugías estéticas de pequeño para eliminar su parecido a los miembros de la realeza. Según su relato, al nacer tenía los ojos azules y tuvieron que ser modificados cuando tenía ocho años, para cambiar su aspecto.



“Creo que no tenían ninguna otra opción además que cambiar el color de mis ojos. Mi doctor les dirá que una de mis retinas es perfectamente redonda y la otra tiene forma de un balón de rugby. Por eso tengo un problema de visión. Algo le hicieron a mis ojos”, expresó para el programa de televisión ‘This Morning’.

En su cuenta de Facebook, Dorante-Day suele publicar imágenes del supuesto parecido con los miembros de la realeza. Foto: Facebook: Simon Charles Dorante-Day

La muerte de la reina Isabel II

En sus redes sociales, el hombre lamentó el fallecimiento de la monarca y aseguró estar devastado. Desde entonces, ha estado publicando una serie de homenajes y mensajes emotivos a su supuesta pariente.



“Desde que me enteré de la pérdida de mi abuela, también conocida como Lilibet, me han inundado mensajes de condolencias por la pérdida. Gracias a todos por sus amables palabras, pensamientos y preocupación”, escribió en Facebook.



Dorante-Day ha tomado protagonismo luego de que el Rey Carlos III ascendiera a la corona. El australiano expresó que se encuentra en medio de una batalla legal para que le concedan una prueba de ADN y poder probar la veracidad de sus afirmaciones.



“Volveré a un juzgado de familia. La última vez un juez me dijo que si vuelvo con evidencia sellada y oficial, no tendrá razones para negarme un examen de ADN. Camila y Carlos tendrán que responder a eso”, señaló en una entrevista con ‘7News.com’.



Hace unos días reveló que tuvo afectaciones psicológicas después de que el príncipe William se convirtiera en Duque de Galés, un título que presuntamente le pertenecería a él. El hombre de 56 años indicó que han cometido una injusticia en su caso.

