El ideólogo de la 'revolución molecular disipada', el tema del momento

Un 'tweet' publicado por el expresidente Álvaro Uribe terminó por generar confusión y expectativa en los usuarios de la red social.



(Le puede interesar: La tensión entre Álvaro Uribe y un periodista de CNN).

El exsenador dijo: “1. Fortalecer FF. AA, debilitadas al igualarlas con terroristas,La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo. 2. Reconocer: terrorismo más grande de lo imaginado. 4. Acelerar lo social. 5. Resistir la Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa" (SIC).

1.Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas,La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo;

2. Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado;

4. Acelerar lo social;

5. Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 3, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver el Tweet de Uribe aquí)



De sus palabras se destacó el uso de la expresión ‘revolución molecular disipada’, pues es un término que no ha sido abordado masivamente en el país.



Este término fue acuñado al filósofo francés Félix Guattari (1930-1992), quien lo planteó como un sistema universal de lucha social y emancipación.



Mientras que en Latinoamérica ha sido difundido, principalmente, por el chileno Alexis López. Su ponencia se basa en que la protesta social, sea pacífica o no, se debe abordar como una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para así realizar un golpe de estado y acabar con la democracia.



(Además: Uribe también hace campaña para elecciones... en Madrid).

¿Quién es Alexis López?

El actual director de ‘Radio y Televisión Santiago de Chile’ (RST), se define en su perfil de LinkedIn como un “entomólogo e investigador científico e histórico con estudios de periodismo, electrónica, informática y lenguas clásicas”.



El hombre, que ha sido tildado por sus posturas políticas radicales, concedió una entrevista a ‘ W radio’ en la que se pronunció brevemente sobre los comentarios en su contra.



Allí comentó que fue el concejal más joven de Chile (a los 17 años): “He trabajado ampliamente en temas municipales, además fui fundador de un movimiento, el cual fue llevado al Tribunal Constitucional de Chile y fue aceptado como legítimo, pues no se encontró ningún viso de inconstitucionalidad, era absolutamente legal”.



En ese sentido, se le cuestionó directamente si era nazi, a lo que respondió que “ahí hay un intento de desacreditación contra mi persona por parte del señor (Gustavo) Petro”. Recordemos que el senador publicó en su Twitter que López era “un neonazi chileno, hijo ideológico de Pinochet”.



(Además: Álvaro Uribe le responde a Twitter tras borrar su publicación).

Este es Alexis López, el conferencista y adoctrinador de la escuela militar en Colombia, nuevo guía ideológico de Alvaro Uribe.



Es un neonazi chileno, hijo ideológico d Pinochet. Con su doctrina se esta agrediendo a sangre y fuego, al pueblo de Colombia.https://t.co/qGLXdhzOwE — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2021

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO puede ver el tweet de Petro aquí).



A López lo asocian al movimiento del neonazismo porque participó en un encuentro de jóvenes que compartían creencias similares a esa ideología. EL TIEMPO lo entrevistó en el marco de aquella reunión, ocurrida en el año 2000.



Allí respondió que “¿cómo voy a estar de acuerdo con los crímenes de los nazis? Es algo que no me cabe en la cabeza. Pero también soy capaz de encontrar valores en el nazismo y en el socialismo. Un viejo profesor jesuita me enseñó que en todo error hay algo de verdad, y en toda verdad hay algo de error . Nuestra misión consiste en encontrar la verdad en el error y el error en la verdad”.



Además explicó que en el movimiento “queremos dar un claro mensaje: puede que compartamos algunos criterios relativos al orden social, pero mientras sigan manejando las claves propias del racismo, no tenemos nada que ver con ellos. Y espero que ese sea el mensaje que salga de nuestro encuentro”.



(Le resomendamos: Las reacciones políticas por el trino borrado a Álvaro Uribe).

Mientras sigan manejando las claves propias del racismo, no tenemos nada que ver con ellos. FACEBOOK

TWITTER

A la 'W' dijo que, luego de 20 años de aquél polémico congreso, todavía cree y comparte la noción del nazismo en cuanto al enfoque nacionalista, pues, según él, “la defensa de los valores patrios, de la familia, de la vida, son fundamentales”.



(Siga leyendo: ¿Hay sanciones por bloquear una vía y, con ello, causar una muerte?).

Revolución molecular disipada

“He publicado el concepto para que la gente conozca de qué se trata, no es que la promueva”, puntualizó López a la ‘W’.



En una entrevista con el canal de YouTube Cultura Chatarra dijo que nunca ha hablado con Uribe, pero que supone que el expresidente "ha venido leyendo parte del material que he investigado”.

Facebook Twitter Linkedin

Desmanes en Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Al mismo canal le comentó que él no propuso la teoría, sino que la ha estudiado y busca compartir sus descubrimientos en el contexto latinoaméricano.



“Yo lo que he hecho, y esto me lo adjudico entero, es estructurar una explicación de la manera más sencilla posible para que la gente que no tenga ningún conocimiento de esto pueda, al menos, entender la estructura” , sostuvo.



Según informó ‘La Silla Vacía’, López ha sido invitado en dos ocasiones a la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá. Las invitaciones han sido por parte del rector, el general Luis Fernando Puentes.



(Además: Pánico en 2 barrios de Buga por niños afectados con gases lacrimógenos).



Los motivos de sus visitas han sido, precisamente, para hablar sobre la 'revolución molecular disipada'.



En una de sus charlas (que fue eliminada de Facebook), López asegura que este término consiste en “llevar a cabo un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal, que normaliza de manera gradual y cotidiana disposiciones y conductas en orden de alterar el estado de normalidad social del sistema dominante, con el objetivo de ser derogado y sustituido”.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO puede ver el tweet aquí).



(Siga leyendo: Uribe pide sacar el Ejército a las calles).



En conclusión, según López, se trata de una teoría que, a groso modo, ubica a grupos opositores a determinado gobierno como "posibles células revolucionarias difíciles de controlar y que funcionan a partir del caos generado en las manifestaciones".

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO