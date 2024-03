Video: Nataly Umaña decía que no cambiaría ‘por algo momentáneo’ a Alejandro Estrada

Los seguidores del reality 'La casa de los famosos' han quedado sorprendidos luego de que Nataly Umaña tuviera un amorío con Melfi y su esposo, Alejandro Estrada, le pidiera el divorcio en vivo.

Luego de este escándalo, muchas personas comenzaron a revivir los momentos en los que Nataly Umaña decía que Alejandro Estrada le sería infiel primero y la manera en la que tendrían que actuar en caso de que él tuviera otra pareja.

La primera declaración se dio en el programa 'Bravíssimo', allí la pareja fue invitada en luego de su renovación de votos y contaron sus "secretos para una relación estable".

Esta entrevista fue dada en junio de 2023 y allí la actriz dice: "Yo venía ‘rallada’. El primer año yo decía: ‘Ay, Alejo, me la va a hacer y algún día me van a venir con el cuento. Seguramente me puso los cachos. ¡Nada!", dijo Umaña en su momento.

“No ha habido la primera vez en 12 años que me digan: ‘Ay, Alejo lo vimos mal parqueado’. No”, finalizó.

Un segundo video, que también se hizo viral en las redes sociales, hace parte de una entrevista de Red+ a Nataly Umaña y Alejandro Estrada, allí la actriz dice: "El día que realmente sientas que te está moviendo la cabeza alguien, dímelo, antes de yo ser engañada, por favor y tomamos una decisión".

Aunque se desconoce la fecha original del video, la pareja se ve junta con una copa de vino y se dan algunas palabras. En otro fragmento, Umaña le dice a Estrada: "Espero que Dios te guarde, con o sin mí".

Incluso, Nataly asegura que "no ha habido, ni habrá una tercera persona" en su relación y por eso siempre hablan de sus problemas, para mantener una relación estable: "Te juro que si alguien me está hablando en la calle, yo no voy a cambiar algo tan lindo por algo momentáneo".

Los dos videos se hicieron rápidamente virales y recibieron comentarios como: "Qué karma tan bravo”, “La lengua es azote de uno”, “Por hablar lo que no era” y “El destino comprobó que no fue su esposo sino ella con el tal Melfi”, fueron algunos.

