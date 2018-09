Las reinas al estilo DONJUAN

Colombia es un país de reinas. Nunca hemos necesitado a los Borbones, a los Windsor, a los príncipes de Arabia o al pequeño dragón de Bután. Las tenemos a ellas, y no necesitamos ni necesitaremos otro tipo de soberanos; ni siquiera hemos tenido que plantearnos el problema de las infantas y el lío de género con las herederas al trono: nuestras soberanas son mujeres, y punto; y desde Luz Marina Zuluaga, hasta Paola Turbay y Paulina Vega, entre otras grandes reinas, ningún hombre ha sido capaz de representarnos con esa mezcla tan sutil y tan real de inteligencia, humor y belleza. Tampoco nadie –salvo la Selección Colombia en sus momentos más gloriosos, Lucho Herrera y Pambelé– ha generado tanta emoción y tanta pasión.

Sobre todo pasión. En 1958, Luz Marina Zuluaga se convirtió en nuestra primera miss universo. El país se paralizó y se enloqueció, y solo muchos años después nuestros deportistas y nuestros artistas lograron calmar nuestra insaciable sed de reconocimiento internacional. El regreso de Luz Marina Zuluaga de Long Beach con su cetro y su corona de diamantes se convirtió en el retorno de una heroína. En su primera escala en Barranquilla, la gente invadió la plataforma del aeropuerto; después, en Bogotá, un flamante carro de bomberos la llevó al hotel en su desfile real, y cuando finalmente regresó a su hogar, en la fría Manizales, la gente se agolpó al borde de la carretera durante varios kilómetros para verla, para sentir su saludo en el aire: era como recibir la bendición del Papa.



Yo crecí con su mito; durante mi eterna adolescencia se mencionaba una y otra vez su nombre, cada vez que todos –como bobos frente al televisor– veíamos cómo se escribían los tres virreinatos históricos de Paola Turbay, Carolina Gómez y Paula Andrea Betancur. Creo que fue uno de los grandes momentos de las reinas; en esa época se hizo evidente que las reinas eran mujeres con personalidades fuertes y que, de ninguna manera, se dejarían encasillar. Hoy en día es imposible pensar en ellas solo como reinas de belleza; todas son mujeres increíbles que, desde el comienzo de los tiempos, se han encargado de representar no solo el país, sino cada una de sus regiones con la tenacidad patriótica de un embajador.



Hablar con ellas es hacer un repaso por lo mejor de nuestra gastronomía: peto, asado huilense, el maíz y las arepas, la carne guisada, el cabrito asado, el mute, el madurito tentación, el arroz con coco, el sancocho trifásico, el cuy, las marranitas y los aborrajados, o el raspado de una paila de arequipe. En ellas está el espíritu de haber crecido bailando salsa, champeta o vivir al paso de las comparsas del Carnaval de Barranquilla o el de Negros y Blancos. Han redescubierto la poesía del vallenato y su capacidad de contar las historias de su pueblo y sus vecinos, y de ser “una de las formas de periodismo más antiguas de Colombia”. Cada una –además– está empeñada en una causa personal: demostrar que “La Guajira no es solo desnutrición y sequía”, crear una fundación para la educación de los niños de Tumaco, convertir en angloparlantes a los niños de la vereda de Chachafruto o lograr que San Andrés vuelva a ser el paraíso que todos extrañamos.



Las hemerotecas están repletas de ediciones de reinas. El reto que nos proponía nuestra feliz alianza con RCN, W Radio y el Concurso Nacional de la Belleza no solo era estimulante. Era una gran oportunidad para ver a las reinas desde otro punto de vista y, por otro lado, hacer una edición fuera de serie. La W transmitió en directo el ‘shooting’ de fotos; en RCN nos brindaron uno de sus mejores estudios, construyeron una pared de fondo de 5 metros de altura por 15 de largo, y durante dos días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, el inmenso Hernán Puentes disparó más de 8.000 fotos y el Concurso Nacional de Belleza –con el gran Raimundo Angulo a la cabeza– estuvo atento a cada detalle. El resultado es un especial de 34 páginas, una portada de tres cuerpos y un álbum con ‘monas’ de cada una de las candidatas con los colores de la bandera de su departamento o de su ciudad.



Además, estamos desarrollando una herramienta web en la que los navegantes de los tres medios podrán convertirse en un jurado más del evento del 30 septiembre en Medellín que definirá si Isabella Atehortúa, Miriam Carranza, Nathalia Marcela Blanco, Jennifer Salazar, Alma Beatriz Díaz, Sugey Tatiana Torres, Claudia Maryam Montenegro, María de los Ángeles Sarmiento, Samara Saghair, Maye Valencia, Sandra Palacios, María Andrea Arango, Nirvany Bowie, Evelyn Chávez o Valeria Morales será la mujer que tome la batuta de Paulina Vega, Ariadna Gutiérrez y Laura González para representar a Colombia en Miss Universo 2018.



Voten. Y disfruten de esta edición. Tiene todo el espíritu de las mujeres de nuestro tiempo.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Director de DONJUAN

En Twitter: @LaFeriaDelArte