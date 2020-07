Voces de mujeres contra la violencia de género en la revista 'Aló'

La revista 'Aló' quiso sentar una voz de protesta frente a todos los casos de violencia de género que se han conocido en las últimas semanas en Colombia y brindar apoyo a toda la población femenina. Es por esto que, en su primera edición de Julio, les dio voz a mujeres que han tenido y tienen una gran influencia en la audiencia colombiana como la actriz Verónica Orozco, quien regresa a la televisión con la serie ‘Verdad oculta’ y que en esta ocasión es la portada de la revista. Con ella, otras mujeres como la periodista Jineth Bedoya, y las actrices Taliana Vargas, Viña Machado, Marcela Mar, Indhira Serrano también harán parte de la edición. Reunimos algunas frases de estas mujeres para compartirlas con ustedes.

“El deseo profundo es poder salir tranquilas, vestirnos como queramos sin temor, sin que nos acusen de querer provocar. Ahí está la libertad, sin esa libertad vamos a vivir siempre a medias y negando algo natural de nuestro ser”, reveló Verónica Orozco en entrevista con Aló.



Asimismo, en esta edición, Jineth Bedoya, periodista, subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña ‘No Es Hora de Callar’, recuerda a Salomé, Catalina y Juliana, tres niñas colombianas víctimas de violencia sexual. También resalta que para frenar esos delitos no basta con un castigo. “La verdadera revolución frente a estos crímenes está en la educación”, sentencia.



Indhira Serrano, que es conferencista, modelo y actriz habla de la gran cantidad de personas que han sido víctimas de abuso sexual en su infancia o en su pubertad. Y expresa la necesidad de ser más sensibles con lo que les sucede a los otros.



En eso coincide la docente y presentadora Johanna Moreno, que advierte la preferencia natural que tienen algunas personas para pasar por alto estos hechos y que hace un llamado a hablar y a expresar rechazo frente a las injusticias.



En esa misma línea, Julieth Restrepo aborda el miedo a denunciar que sienten las víctimas de violencia de género. Su reflexión apunta a que el silencio no es la mejor alternativa para hacerle frente a este fenómeno. Además, hace un relato de una experiencia traumática que sufrió cuando tenía 15 años.



“¿Cuánto sufrimiento más se necesita para comprender que el cuerpo de una mujer es un templo sagrado?”, se pregunta la escritora y conferencista Antonina Canal, que también exalta el rol principal de las mujeres en la sociedad.



A esta voz de rechazo a la violencia en contra de las mujeres se suma la actriz Viña Machado, quien después de recordar el feminicidio de Rosa Elvira Cely dice: “A ella y a la cara de su agresor las tengo tatuadas en la retina y en mi dolor de mujer” (…) Ese acto tan atróz me volvió vigilante de cada segundo de mi vida, me alteró, me volvió desconfiada, me sensibilizó frente a algo que hasta ese momento yo había estado ciega: los feminicidios en mi país”.

Por su parte, la actriz y modelo, Taliana Vargas, reflexionó sobre el caso de Salomé Vega, la tragedia de la niña de cuatro años que fue víctima de abuso sexual y maltrato físico: “Hoy, cada colombiana es Salomé. Somos cada niña indígena o cada niña o niño con el mismo sufrimiento. Ella son parte de nuestro corazón; su sangre, su dolor, su miedo y su humillación son nuestros”.



La actriz y productora Marcela Mar habló sobre el tema judicial: “El problema es estructural, las leyes y el sistema son patriarcales, a las mujeres no nos creen cuando denunciamos”.



Además, la también actriz Carolina Guerra habla de la abrumadora cantidad de noticias acerca de abusos y violencias que sufren distintos sectores vulnerables. “Siento que nos acostumbramos a ver los números sin entender que detrás hay una cara, una madre o una hija, un hermanito de alguien, una vida”, escribe la actriz.



"Me duele el alma pensar en todas aquellas que han sido vulneradas, pero como dijo Aristóteles: "es durante nuestros momentos más oscuros cuando tenemos que centrarnos para ver la luz"", dijo María José Jiménez, estudiante del grado 11 del Saint George's.

